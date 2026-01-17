Antenna vicino la scuola di Via Fiuggi, il Comune verifica la possibilità di sospenderne l’attivazione

LATINA – I ritardi nell’approvazione del piano Antenne di Latina all’attenzione della commissione Trasparenza del Comune di Latina dopo l’installazione di una nuova antenna 5G sul terrazzo condominiale di uno dei palazzi del complesso di via Fiuggi, a ridosso della scuola primaria Rodari. In una seduta alla quale hanno preso parte anche rappresentanti dei residenti e famiglie degli alunni, è stata messa a disposizione dei commissari l’istruttoria redatta dalla Segreteria Generale, che ha evidenziato criticità giuridico-amministrative. Al termine della seduta è stato approvato all’unanimità un indirizzo che vincola gli uffici a verificare la procedura che ha condotto all’autorizzazione dell’antenna 5G di via Fiuggi e verificare la possibilità di sospenderne l’attivazione. Decisa anche l’ imminente convocazione della commissione ambiente per avviare il percorso che porterà il Piano Antenne all’approvazione.

“La seduta ha dimostrato che la Commissione Trasparenza, quando messa nelle condizioni di operare liberamente, senza ostruzionismo, è uno strumento efficace e indispensabile per fare chiarezza, tutelare l’interesse pubblico e produrre risultati concreti – commenta la presidente dell’organismo Maria Grazia Ciolfi – L’auspicio è che questa rappresenti l’inizio di una nuova fase, in cui anche temi complessi e delicati, che si trascinano da troppo tempo senza risposte chiare, come per esempio la questione dei bilanci dell’Azienda Speciale non ancora approvati, possano essere affrontati senza rinvii e senza timori, nella consapevolezza che fare trasparenza è sempre un vantaggio per la città, mentre rimandare o coprire i problemi non fa che aggravare le criticità, rischiando di portarle verso un punto di non ritorno, come purtroppo sta accadendo proprio sulla vicenda ABC”.

Il grave ritardo nell’approvazione del piano è stato sottolineato dai consiglieri di opposizione: “Ancora più grave – sottolineano in una nota – se si considera che la prima approvazione del Piano Antenne in commissione risale al 2022, durante la precedente amministrazione, quando l’allora assessora all’Ambiente Adriana Calì aveva promosso una redazione partecipata del regolamento, coinvolgendo cittadini e associazioni. A distanza di anni, il Piano non è ancora approdato in consiglio comunale per l’approvazione definitiva”.

«Sul piano politico, – continuano – non può passare inosservato l’annuncio del presidente della commissione Ambiente, Alessandro Porzi, che ha ribadito l’intenzione di dimettersi qualora il Piano Antenne non torni entro martedì all’esame della commissione per la conclusione dell’iter. Nel corso della seduta è emerso che esistono controdeduzioni risalenti a novembre, mai trasmesse al presidente della commissione competente, e nate in seno al servizio Ambiente. Un fatto che evidenzia frizioni interne e che rende ancora più incomprensibile il silenzio dell’assessore al ramo Addonizio, rimasto assente dal dibattito odierno nonostante la gravità e l’urgenza della questione».

«Nessuno è contrario allo sviluppo tecnologico o all’innovazione, – dichiarano ancora i gruppi di opposizione – ma in assenza di regole chiare e di una pianificazione aggiornata si rischia un vero e proprio Far West. La tutela della salute, soprattutto dei bambini, viene prima di tutto ed è un principio sancito dalla Costituzione. Non si sta rispettando il patto con i cittadini e le famiglie che oggi chiedono risposte concrete».

Alla votazione unanime nella seduta della Commissione era assente solo la Lega che era intervenuta alla vigilia della seduta con un comunicato a firma del capogruppo Valletta: “È arrivato il momento di assumersi fino in fondo la responsabilità politica verso i cittadini di Latina. Il regolamento sul Piano antenne, dopo un lungo e complesso lavoro in Commissione Ambiente, a fine Settembre è stato approvato all’unanimità. Ora non esistono più alibi: deve essere portato con la massima urgenza in Consiglio comunale per la definitiva approvazione. La Lega – prosegue Valletta – è sempre stata dalla parte della regolamentazione: non contro la tecnologia o il diritto alla comunicazione, ma a favore di uno sviluppo ordinato, trasparente e rispettoso della salute, dell’ambiente e del paesaggio urbano. Continuare a rinviare significa lasciare la città senza tutele e l’amministrazione esposta a critiche e responsabilità».

Da qui l’appello politico al Sindaco e alla maggioranza: «Chiedo formalmente che il regolamento sul Piano antenne venga inserito al più presto all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale. È una questione di credibilità istituzionale e di rispetto verso i cittadini che attendono da anni. Latina non può permettersi ulteriori rinvii né nuove “fumate nere”. Ora è il tempo delle decisioni».