Imbratta l’Intendenza di Finanza, la Polizia denuncia un 58enne

LATINA – La Squadra Volante della polizia ha denunciato un 58enne sorpreso ad imbrattare con una bomboletta di vernice spray il muro del palazzo dell’Intendenza di Finanza di Piazza del Popolo.
E’ accaduto durante un controllo nell’ambito dei servizi ad alto impatto effettuati nelle “zone rosse” del capoluogo. Inoltre, nell’ambito del contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, è stato denunciato un 32enne, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di circa 3 grammi di cocaina detenuta ai fini di spaccio.
Nel più ampio quadro di prevenzione e contrasto all’immigrazione clandestina, invece, è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Bari un cittadino egiziano destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.