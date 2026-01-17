Portalettere e fumettista: Raffaele Pecci “disegna” il lavoro alle Poste di Aprilia



























APRILIA – Ad Aprilia un portalettere racconta il lavoro quotidiano con vignette. Si chiama Raffaele Pecci, ha 46 anni, ed è in servizio presso il Centro di Recapito di Aprilia. Entrato in Poste Italiane nel 2014 con un contratto a tempo determinato, Raffaele ha svolto un secondo incarico nel 2017, fino alla stabilizzazione nel 2019 presso il Centro di Recapito di Roma Prima Porta. Dal 2022 opera ad Aprilia, in una zona rurale della città, dove ha costruito un legame con la comunità locale.

“Conosco quasi tutti e oramai tutti mi conoscono e per questo – precisa Raffaele – le persone si fidano, chiedono consigli sui servizi postali e, a volte, anche un aiuto pratico. Non mancano, infatti, episodi legati alla quotidianità: dall’assistenza a un automobilista in panne fino al supporto a due anziani per spostare un vecchio divano. Queste piccole cose extra lavoro le faccio volentieri e mi fa piacere sapere che per molti il portalettere è ancora una presenza familiare”.

Il suo mestiere non gli ha impedito di continuare a coltivare la passione per il disegno e a sviluppare il suo lato artistico: ha partecipato a una selezione al Torino Comics nel 2009, realizzato una mostra personale a Roma nel 2017, partecipato a mostre collettive in diverse città italiane e, nel 2019, ha realizzato un’opera video curata in ogni fase, dal soggetto allo storyboard fino alla musica. Ogni giorno, al termine del turno, realizza una vignetta ispirata alla vita del centro di recapito: “Disegno a penna in pochi minuti – spiega Raffaele – è il mio modo per raccontare la nostra realtà con leggerezza, senza mai perdere di vista il valore del lavoro di squadra. Oggi, con una famiglia e un bimbo piccolo, esprimo soprattutto la mia creatività attraverso i disegni che realizzo in ufficio, perché raccontano un ambiente che sento davvero mio”.

Le vignette vengono raccolte in una bacheca interna.“Le illustrazioni di Raffaele – sottolinea la direttrice del Centro di Aprilia Simona Rossi – descrivono in modo autentico l’ambiente in cui lavoriamo. Sono ormai parte della nostra identità e contribuiscono a rafforzare il clima positivo del gruppo”. Dal 2021, con la nascita del figlio, ha scelto di concentrare il proprio impegno creativo principalmente sulle vignette legate al mondo del recapito, senza abbandonare del tutto la ricerca artistica.