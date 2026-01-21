Aprilia, violazioni in materia ambientale: denunciato il titolare di un’attività

Accesso ispettivo dei Carabinieri in un’attività commerciale di Aprilia operante nella vendita di veicoli commerciali. Al termine dei controlli, il titolare è stato denunciato per violazioni in materia ambientale.

L’operazione è stata condotta nella giornata di ieri dai Carabinieri della Stazione di Campoverde, insieme al Nucleo Forestale di Cisterna di Latina, nell’ambito di un’attività di verifica finalizzata alla tutela ambientale e al rispetto delle normative vigenti. Nel corso delle verifiche, i militari hanno accertato diverse irregolarità a carico del titolare dell’azienda, un uomo di 57 anni residente in provincia di Roma. In particolare, è emersa la gestione delle acque reflue di prima pioggia in assenza delle necessarie autorizzazioni, oltre alla mancata tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti.

Alla luce delle violazioni riscontrate, l’uomo è stato deferito all’Autorità giudiziaria in stato di libertà. Contestualmente, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 4.500 euro.