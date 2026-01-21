ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

cronaca

Aprilia, violazioni in materia ambientale: denunciato il titolare di un’attività

L'uomo opera nella vendita di veicoli commerciali

Accesso ispettivo dei Carabinieri in un’attività commerciale di Aprilia operante nella vendita di veicoli commerciali. Al termine dei controlli, il titolare è stato denunciato per violazioni in materia ambientale.

L’operazione è stata condotta nella giornata di ieri dai Carabinieri della Stazione di Campoverde, insieme al Nucleo Forestale di Cisterna di Latina, nell’ambito di un’attività di verifica finalizzata alla tutela ambientale e al rispetto delle normative vigenti. Nel corso delle verifiche, i militari hanno accertato diverse irregolarità a carico del titolare dell’azienda, un uomo di 57 anni residente in provincia di Roma. In particolare, è emersa la gestione delle acque reflue di prima pioggia in assenza delle necessarie autorizzazioni, oltre alla mancata tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti.

Alla luce delle violazioni riscontrate, l’uomo è stato deferito all’Autorità giudiziaria in stato di libertà. Contestualmente, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 4.500 euro.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

In Alto