Monti Lepini, il sindaco di Sezze richiama l’attenzione sul ruolo dei territori interni

Rimettere i territori interni della provincia di Latina al centro delle politiche di sviluppo, superando una narrazione ormai superata e puntando su infrastrutture, servizi essenziali e qualità della vita. È l’appello lanciato dal sindaco di Sezze, Lidano Lucidi, che richiama l’attenzione sul ruolo strategico dei Monti Lepini e sulle criticità che ancora oggi ne limitano le opportunità di crescita.

Secondo il primo cittadino, i Monti Lepini rappresentano una terra antica, ricca di storia e cultura, che ha contribuito in maniera decisiva allo sviluppo dell’intera provincia. Un territorio ampio e popolato, che tuttavia continua a essere marginalizzato nelle grandi scelte di sviluppo, spesso concentrate sulle aree metropolitane e sulla costa. Una visione che, secondo Lucidi, non tiene conto del valore identitario ed economico delle aree interne.

Il sindaco contesta anche l’idea, ancora diffusa, che lo sviluppo dei Lepini debba essere legato esclusivamente all’agricoltura o al mondo rurale. Una narrazione giudicata riduttiva e non più attuale, che non rispecchia la complessità di un territorio abitato da famiglie, giovani, anziani, imprese e realtà scolastiche, con bisogni articolati e moderni. Per Lucidi è necessario cambiare prospettiva e investire in infrastrutture moderne, servizi efficienti, collegamenti adeguati, sanità, formazione, cultura e innovazione.

Tra le criticità evidenziate, il sindaco cita il distretto sanitario Latina III, l’unico della provincia a non disporre di un pronto soccorso, e la carenza di mezzi di soccorso, una situazione che incide quotidianamente sulla sicurezza e sulla qualità della vita dei cittadini. Una condizione che, secondo Lucidi, non può più essere accettata in un’ottica di sviluppo equilibrato.

L’appello finale è a una strategia di crescita più ampia e inclusiva, che riconosca ai Comuni dei Monti Lepini un ruolo da protagonisti nelle politiche di investimento, superando una logica di marginalità. Non una richiesta di privilegi, ma di attenzione e pari opportunità, perché – conclude il sindaco – un territorio può vivere e crescere solo se messo nelle condizioni di competere alla pari con gli altri.