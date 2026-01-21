Gaeta, cani intrappolati in località Le Vignole, l’intervento dei Vigili del Fuoco

Si è concluso con esito positivo l’intervento di soccorso che ha visto impegnati per diversi giorni i Vigili del Fuoco nel Comune di Gaeta, in località Le Vignole, per il recupero di due cani rimasti intrappolati all’interno di una cavità naturale.

L’allarme è scattato intorno alle 14.35 del 17 gennaio 2026, quando una richiesta di aiuto è giunta al Numero Unico di Emergenza 112. Sul posto è intervenuta la squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di Gaeta che ha accertato la presenza dei due animali, Kelly e Brucola, bloccati in una cavità profonda circa sette metri rispetto al piano di campagna.

Considerata la complessità dello scenario, è stato necessario l’intervento di personale specializzato dei Vigili del Fuoco, in particolare del nucleo USAR, Urban Search and Rescue, per le operazioni in ambienti complessi e confinati, e del GOS. Le operazioni di recupero si sono protratte per più giorni e hanno richiesto anche il supporto del Soccorso Alpino, oltre all’impiego di mezzi di demolizione messi a disposizione da una ditta privata locale.

Grazie alla sinergia tra enti pubblici e soggetti privati coinvolti nelle operazioni, nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 21 gennaio, i due cani sono stati finalmente recuperati sani e salvi e riconsegnati al loro proprietario. Sul posto le operazioni sono state coordinate da un funzionario tecnico dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina.