Capitale Italiana del Mare, anche Napoli sostiene la città di Gaeta

Napoli dice sì alla candidatura di Gaeta a Capitale Italiana del Mare 2026. Il sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, ha espresso il proprio sostegno ufficiale inviando una lettera al sindaco di Gaeta, Cristian Leccese.

Nella missiva, Manfredi definisce Gaeta un presidio storico della cultura marittima del Mediterraneo, sottolineandone il valore strategico, la tradizione marinara e la capacità di coniugare tutela ambientale, sviluppo sostenibile e innovazione. Un progetto che, secondo il sindaco metropolitano, va oltre i confini locali e può diventare un modello per le città costiere italiane, anche in vista dei grandi eventi legati al mare come l’America’s Cup di Napoli nel 2027.

Soddisfatto il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, che parla di un legame storico e identitario profondo tra Gaeta e Napoli. “Il mare è un ponte, non un confine – afferma – e questo sostegno rafforza la nostra visione di sviluppo legata alla Blue Economy”.

La candidatura di Gaeta si conferma così come un progetto condiviso, che guarda al mare come futuro e identità di un intero territorio.

