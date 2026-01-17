Monte San Biagio, ruba il portafogli e usa il bancomat del padrone di casa: denunciato

Ha approfittato dell’ospitalità di un connazionale per rubargli il portafogli e usare il suo bancomat. Per questo un 26enne di origine ghanese, residente a Roma, è stato identificato e denunciato dai Carabinieri della Stazione di Monte San Biagio per furto in abitazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

La vicenda risale al 12 agosto scorso. La vittima, un 26enne ghanese residente a Monte San Biagio, aveva ospitato temporaneamente l’indagato nella propria abitazione. In sua assenza, l’ospite avrebbe sottratto il portafogli contenente documenti e una carta bancomat.

Nella stessa giornata, secondo quanto accertato dai Carabinieri, l’uomo avrebbe utilizzato la carta per effettuare più prelievi fraudolenti, riuscendo a sottrarre complessivamente 1.880 euro.

A seguito della denuncia presentata dalla vittima, i militari hanno avviato le indagini che hanno permesso di ricostruire l’accaduto e di identificare il responsabile, deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria.