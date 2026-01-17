Latina, sfruttamento del lavoro in un’azienda agricola: denunciato il titolare

Caporalato e sfruttamento del lavoro in un’azienda agricola di allevamento: è il risultato di un accesso ispettivo effettuato nella mattinata di ieri a Latina dai Carabinieri della Stazione locale e dal Nucleo Ispettorato del Lavoro, nell’ambito di un servizio mirato al contrasto del lavoro irregolare.

Nel corso del controllo, svolto sotto la direzione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, i militari hanno accertato l’impiego di tre lavoratori di nazionalità indiana non regolarmente assunti. Due di loro sono risultati anche privi di regolare permesso di soggiorno sul territorio nazionale. Durante l’ispezione sono emerse inoltre ulteriori violazioni in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

Al termine degli accertamenti, il titolare dell’azienda, un uomo di 39 anni residente in zona, è stato denunciato in stato di libertà per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno e favoreggiamento della permanenza clandestina. Contestate anche le violazioni relative alla mancata sorveglianza sanitaria, all’assenza di informazione per i lavoratori e alle carenze sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per i reati accertati sono state applicate ammende per circa 5 mila euro e una maxi sanzione amministrativa complessiva pari a 14.040 euro.