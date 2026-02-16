Incidente mortale sulla Pontina, l’appello: “Chi ha visto, parli”

LATINA – L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada di Latina lancia un appello dopo la tragica morte di Alfredo Loreti, 48 anni, dipendente AMA e volontario della Protezione Civile di Roma, avvenuta sulla Pontina al chilometro 13.300. L’uomo venerdì pomeriggio viaggiava in sella alla sua Ducati Monster quando, dopo essere caduto sull’asfalto a seguito dell’ urto con un’auto, è stato travolto da un tir che lo ha trascinato per alcuni metri e poi ha proseguito la sua corsa in direzione di Latina. Il conducente del mezzo è ricercato.

“Alfredo era una di quelle persone che rendono migliore la nostra società. Un uomo che aveva scelto di mettere il proprio tempo e le proprie energie al servizio della comunità, che ogni giorno lavorava per mantenere pulita la nostra città e che nei momenti di emergenza accorreva come volontario per aiutare chi si trovava in difficoltà. La sua morte rappresenta una perdita immensa non solo per la sua famiglia, ma per tutti noi – scrive in una nota il presidente di AIFVS, Giovanni Delle Cave – Rivolgo quindi un appello accorato a tutti i cittadini: se avete visto qualcosa, se conoscete qualcuno che quella sera guidava un tir sulla Pontina, se avete notato un mezzo pesante con danni compatibili con un investimento, se avete qualsiasi informazione che possa aiutare a identificare il responsabile, vi prego di farvi avanti. La nostra Associazione è qui per aiutarvi. Potete contattarci al numero 328 452 6104 in qualsiasi momento. Garantiamo la massima riservatezza e ci impegniamo a fare da tramite con le autorità competenti. Non dovete avere paura: fare la cosa giusta non è mai sbagliato”.