Giornata del rispetto, anche a Latina iniziative contro bullismo e cyberbullismo

Il 20 gennaio 2026 sarà celebrata la “Giornata del rispetto”, istituita dalla legge 17 maggio 2024 n. 70, dedicata alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

La ricorrenza, prevista dall’articolo 4 della legge, nasce come momento di approfondimento sui temi del rispetto reciproco, della non violenza psicologica e fisica e del contrasto a ogni forma di discriminazione e prevaricazione. La giornata è concepita in memoria di Willy Monteiro Duarte, il giovane ucciso nel 2020 per aver difeso un amico in difficoltà, e intende rappresentare un’occasione di riflessione per tutte le comunità scolastiche.

L’obiettivo è promuovere attività educative e formative che aiutino studenti e studentesse a sviluppare consapevolezza sui valori del rispetto e della convivenza civile, prevenendo fenomeni di violenza legati al bullismo e al cyberbullismo. In questa prospettiva, la “Giornata del rispetto” si inserisce pienamente nel percorso di una scuola ispirata ai principi costituzionali, che pone la persona al centro dell’azione educativa.

L’iniziativa è inoltre coerente con i traguardi di competenza e gli obiettivi di apprendimento indicati nelle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica e rappresenta un’importante opportunità per rafforzare, all’interno delle istituzioni scolastiche, azioni concrete contro ogni forma di violenza e prevaricazione, favorendo la crescita di cittadini consapevoli e responsabili.

A richiamare il valore fondante del rispetto nelle relazioni scolastiche è anche lo Statuto delle studentesse e degli studenti, che stabilisce l’obbligo di un comportamento improntato al rispetto reciproco nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale e dei compagni, come previsto dall’articolo 3 del D.P.R. 249 del 1998.

In considerazione del ruolo centrale della scuola nella formazione delle nuove generazioni, le istituzioni scolastiche sono invitate, nell’ambito della propria autonomia, a promuovere iniziative e attività dedicate ai temi della “Giornata del rispetto”.