Presentata la candidatura di Gaeta a Capitale Italiana del Mare 2026

È stata presentata ufficialmente, nella cornice del Castello Angioino, la candidatura di Gaeta a Capitale Italiana del Mare 2026. Un evento partecipato e carico di entusiasmo, che ha visto la presenza di autorità civili, militari e religiose, oltre alle rappresentanze degli istituti scolastici del comprensorio che hanno aderito al dossier, a testimonianza di una mobilitazione territoriale senza precedenti.

La candidatura di Gaeta si fonda su una rete ampia e strutturata: hanno aderito la Regione Lazio, le Province di Latina e Caserta, le Città Metropolitane di Roma e Napoli e 19 Comuni tra Lazio e Campania, oltre al sostegno del Comune di Catania. Complessivamente sono oltre 80 i partner coinvolti tra enti pubblici, associazioni, scuole, università e soggetti privati, a conferma di un progetto che supera i confini locali e si propone come modello di sistema.

Ad aprire i lavori è stata la professoressa Ivana Bruno dell’Università di Cassino, componente della governance del progetto, seguita dall’intervento di Padre Daniele Belussi, rettore del PIME, che insieme all’Arcidiocesi ha espresso il proprio sostegno alla candidatura.

Il consigliere regionale Cosmo Mitrano ha sottolineato come il dossier rappresenti un primo passo fondamentale, evidenziando la capacità del progetto di fare rete lungo l’intero versante tirrenico e di valorizzare il mare come risorsa strategica di sviluppo, identità e benessere per il Centro-Sud.

Particolarmente significativo il videocollegamento con il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha espresso il pieno sostegno della Regione, rimarcando la completezza e la solidità del dossier presentato dal sindaco Cristian Leccese. Sostegno è arrivato anche dal presidente della Fondazione Caboto, Cesare D’Amico, e dal presidente della Camera di Commercio Frosinone-Latina, Giovanni Acampora, che ha definito la candidatura di Gaeta un’opportunità strategica per l’intero Lazio e per il sistema economico e turistico legato al mare.

Presente anche la sindaca di Latina, Matilde Celentano, che ha invitato a superare i campanilismi e a rafforzare una visione condivisa tra territori, sottolineando come Gaeta abbia tutte le carte in regola per affermarsi nella competizione nazionale. A rappresentare la Provincia di Latina è stata la consigliera Barbara Cerilli, che ha confermato il pieno supporto dell’Ente.

A chiudere l’incontro è stato l’intervento del sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, che ha definito la candidatura un manifesto politico e culturale dell’intera macroarea tirrenica. Il primo cittadino ha evidenziato la compattezza territoriale del progetto, il coinvolgimento di 20 Comuni e quattro Province e una visione di lungo periodo che punta su formazione, ricerca, Blue Economy e valorizzazione della cultura del mare, con un investimento previsto di 50 milioni di euro e la realizzazione di 16 opere pubbliche permanenti.

Al termine del suo intervento, il sindaco Leccese ha inviato ufficialmente al Ministero la PEC con la documentazione necessaria per partecipare al bando. Con questo atto, Gaeta ha dato avvio non solo a una candidatura, ma a un percorso strategico condiviso che guarda allo sviluppo futuro dell’intera macroarea, con il mare nuovamente al centro come motore identitario ed economico.