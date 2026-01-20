Latina, lunga trattativa in Viale Le Corbusier per sgomberare l’abitazione sul “collo d’oca”

LATINA – E in corso da questa mattina una lunga e delicata trattativa per lo sgombero, annunciato da atti ufficiali e notifiche da parte del Comune, della casa che si trova all’incrocio tra viale Le Corbusier e via Zanetti, nel punto della strada ad alto scorrimento noto come il “collo d’oca”. L’abitazione infatti impedisce il completamento della viabilità cittadina. Sul posto si trovano dalle 9 circa pattuglie della Polizia locale, dei Carabinieri, Vigili del fuoco e le ditte che devono staccare le utenze e demolire in pochi giorni il fabbricato. La casa è abitata da tre donne che non vogliono saperne di lasciare l’abitazione in parte già espropriata dal Comune e in parte abusiva. Una situazione che il trascorrere del tempo ha incancrenito. La famiglia, si è chiusa all’interno e ha serrato il cancello: fino ad ora non sono serviti i tentativi di dissuasione da parte del Comune. Le tre donne chiedono una soluzione abitativa alternativa.

Si spera in un accordo nelle prossime ore per evitare l’intervento della forza pubblica.