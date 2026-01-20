Investì e uccise Federico Salvagni, fissato il processo per il pirata della strada

TERRACINA – Prenderà il via il prossimo 9 aprile il processo a Agostino Sacco, l’uomo arrestato per l’omicidio stradale di Federico Salvagni, il sedicenne investito e ucciso la notte di ferragosto lungo Via Terracina. Sacco, che dopo aver travolto il ragazzo, suo fratello e un amico, proseguì la sua corsa, è anche accusato di omissione di soccorso. Il 49 enne di Cassino – secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale . I familiari di Federico chiedono una pena giusta e proporzionata. Dalle indagini era emerso infatti che l’imputato era alla guida di una Lancia Ypsilon pur avendo la patente revocata e che l’auto era senza revisione e assicurazione. La Procura della Repubblica di Latina ha chiesto il giudizio immediato. La famiglia si è costituita parte civile.