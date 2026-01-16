Norma, gatta uccisa a sassate, la presidente Enpa: “Gesto di una ferocia inaudita”

Nei giorni scorsi A Norma, in Via del Forno, è stata uccisa a sassate una gatta di una delle colonie feline della cittadina. A renderlo noto è stata la sezione ENPA di Norma, con i volontari che subito si sono attivati per denunciare quanto accaduto. La gatta, bianca e nera, era con i suoi cuccioli quando è stata uccisa, con uno di loro che è rimasto per molto tempo accanto al corpo della madre, aspettando un risveglio che purtroppo non è mai arrivato. «Siamo di fronte a un gesto di una ferocia inaudita, che non può e non deve essere minimizzato», ha dichiarato Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa, con l’ente che ora sta seguendo la questione con il suo ufficio legale. Non si tratta purtroppo di un caso isolato a Norma: il mese scorso erano state avvelenate due gatte sterilizzate.