Fondi, autocarro a fuoco sulla provinciale per Lenola

Incendio di un autocarro nella mattinata di mercoledì, nel territorio del Comune di Fondi, lungo la strada provinciale per Lenola. L’allarme è scattato a seguito di una segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112. Sul posto è intervenuta la squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di Terracina, che ha provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Non si registrano persone coinvolte né feriti. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.