cronaca

Fondi, autocarro a fuoco sulla provinciale per Lenola

Nessun ferito, accertamenti in corso

Incendio di un autocarro nella mattinata di mercoledì, nel territorio del Comune di Fondi, lungo la strada provinciale per Lenola. L’allarme è scattato a seguito di una segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112. Sul posto è intervenuta la squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di Terracina, che ha provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Non si registrano persone coinvolte né feriti. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.

