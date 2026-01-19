Pontinia, iniziati i lavori per il nuovo parcheggio di via Mameli

Nei giorni scorsi sono iniziati a Pontinia i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio a ridosso del Comune e di piazza Indipendenza. Si tratta dell’area di via Goffredo Mameli, destinata ad ospitare 97 posti auto completamente gratuiti e altri tre stalli riservati a persone con disabilità. L’intervento è stato finanziato dalla Regione Lazio con il Dgr n. 1110 del 19/12/2024, per un importo complessivo di 400mila euro. Il 14 gennaio è avvenuta la consegna dei lavori alla ditta appaltatrice, con conseguente apertura del cantiere sotto la direzione del Geom, Gianluigi Ierussi.

Il termine dell’intervento è stato fissato in 145 giorni lavorativi, entro il prossimo mese di giugno. L’opera è stata fortemente voluta dal sindaco, Eligio Tombolillo: “Si tratta di un’importante riqualificazione su uno spazio a ridosso del centro, dei servizi e di svariate attività commerciali. Ringraziamo la Regione Lazio per l’importante sostegno e in particolare il consigliere pontino Salvatore La Penna, interessatosi in prima persona. Faremo ricorso a soluzioni all’avanguardia per migliorare la fruibilità ed il decoro della zona, nell’ambito di un più ampio programma di recupero e di valorizzazione del territorio comunale”.

I dettagli dell’opera sono stati illustrati dal vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Mantova: “Nella planimetria sono stati individuati gli spazi destinati a manovra e transito, la relativa illuminazione, le aree destinate a verde, una rete di raccolta delle acque meteoriche, delle panchine e altri elementi di arredo urbano. Per promuovere la mobilità sostenibile, inoltre, sono state previste due stazioni di ricarica per auto elettriche. Si provvederà inoltre ad installare 12 pali per l’illuminazione e diversi punti luce a terra e a parete, con allacciamenti elettrici e di rete attraverso cavidotti interrati. Il marciapiede perimetrale, infine, sarà sistemato in modo tale da integrarsi in continuità con quello di via G. Cesare”.