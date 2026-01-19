Fondi, nasce il Centro Europe Distrect Sud Pontino

Nasce a Fondi il “Centro Europe Direct Sud Pontino”, secondo punto ufficiale della rete Europe Direct attivo nel Lazio insieme a quello di Roma. L’iniziativa è stata presentata nel corso di un incontro che ha visto una grande partecipazione di amministratori locali e rappresentanti istituzionali, con l’obiettivo di avvicinare cittadini, studenti ed enti locali alle istituzioni, ai valori e alle politiche dell’Unione europea.

Il Comune di Fondi è stato selezionato dalla Commissione europea a seguito della partecipazione a un bando comunitario, ottenendo l’attivazione di un programma quinquennale che farà del territorio sud pontino un punto di riferimento per l’informazione e la diffusione delle opportunità offerte dall’Unione europea.

Venerdì mattina, presso l’aula consiliare “Luigi Einaudi”, si sono riuniti sindaci, assessori e delegati dei Comuni di Sabaudia, Pontinia, Lenola, Formia, San Felice Circeo, Terracina, Sezze, Itri, Monte San Biagio, Gaeta, Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Ventotene, per conoscere nel dettaglio il progetto e le sue potenzialità.

Il sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto, ha espresso soddisfazione per l’ampia adesione degli enti locali, sottolineando l’entusiasmo e l’interesse dimostrati dagli amministratori e ricordando le esperienze già maturate sul territorio con le scuole, come i programmi EPAS ed Erasmus, che hanno rappresentato una base solida per lo sviluppo di nuove sinergie.

Nel corso dell’incontro, il coordinatore del progetto, Luca Addessi, ha illustrato le attività previste per il 2026, che punteranno soprattutto sull’animazione territoriale e sull’informazione rivolta a studenti e cittadini. Tra le azioni programmate figurano l’apertura a Fondi di uno sportello informativo e di orientamento sulle opportunità offerte dall’Unione europea, l’organizzazione di un corso di europrogettazione, campagne di sensibilizzazione sui social e iniziative pubbliche in occasione della Festa dell’Europa.

Per la realizzazione delle attività, il Centro Europe Direct Sud Pontino coinvolgerà attivamente studenti e associazioni del territorio. Durante la mattinata è intervenuto anche l’avvocato Raffaele Gagliardi, consigliere comunale e delegato di Fondi per il progetto BELC – Building Europe with Local Councillors, che ha condiviso la propria esperienza maturata nell’ambito di iniziative promosse dal Parlamento europeo e dal Comitato delle Regioni.

A chiudere l’incontro è stato l’eurodeputato Salvatore De Meo, che ha seguito e supportato il Comune di Fondi nella fase di progettazione. De Meo ha evidenziato come il Centro Europe Direct Sud Pontino sia destinato a diventare un punto di riferimento non solo per la provincia di Latina, ma per l’intero Basso Lazio, favorendo collaborazione tra enti, scuole, associazioni e imprese e rendendo i cittadini più consapevoli del loro ruolo all’interno del progetto europeo.