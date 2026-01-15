A Fondi indetto il nuovo bando del concorso “Metti un frutto sotto il banco” per l’anno scolastico 2025/2026

FONDI – “Stimolare nei più giovani una riflessione consapevole e creativa sui temi della sana e corretta alimentazione, promuovendo in particolare il consumo di frutta e verdura, la stagionalità dei prodotti e il legame tra alimentazione, salute e territorio.” E’ l’obiettivo di “Metti un frutto sotto il banco” il nuovo bando indetti dal MOF – Centro Agroalimentare all’Ingrosso di Fondi e dal Comune di Fondi per l’anno scolastico 2025/2026, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado degli Istituti comprensivi del territorio. Un percorso educativo che negli anni ha coinvolto migliaia di studenti, diventando un punto di riferimento per le scuole e per la comunità locale. Nel corso dell’anno scolastico sono inoltre previsti incontri formativi tra studenti e la biologa nutrizionista Martina Parisella, pensati come momenti di approfondimento e dialogo sui corretti stili alimentari e sull’importanza di scelte consapevoli fin dall’età scolastica. Gli studenti potranno partecipare con lavori singoli, di gruppo o di classe, scegliendo tra disegni, elaborati scritti o prodotti multimediali, nel rispetto delle tematiche indicate dal regolamento. Tutti gli elaborati dovranno essere accompagnati dall’apposita scheda di presentazione. I lavori dovranno essere inviati entro il 30 aprile 2026, secondo le modalità indicate nel bando. Gli elaborati saranno valutati da una commissione esaminatrice composta da rappresentanti istituzionali ed esperti del settore, che terrà conto della pertinenza ai temi proposti, della creatività e della qualità espressiva. La commissione selezionerà tre elaborati vincitori, ai quali saranno assegnati premi in denaro destinati all’acquisto di materiale didattico, una fornitura di prodotti ortofrutticoli e una targa per la scuola di riferimento. A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione. La premiazione si svolgerà nel corso di un evento pubblico conclusivo.

«Questo concorso rappresenta un investimento concreto sull’educazione e sul futuro delle nuove generazioni – dichiara il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto –. La scuola è il luogo in cui si costruiscono consapevolezze durature, e promuovere corretti stili alimentari significa rafforzare il benessere individuale e collettivo, contribuendo alla crescita di una comunità più attenta alla salute e alla prevenzione».

«“Metti un frutto sotto il banco” è un progetto che coniuga educazione, territorio e sviluppo – afferma l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato –. La collaborazione con il MOF consente di valorizzare il ruolo strategico dell’agroalimentare locale e di trasformarlo in un’opportunità formativa, capace di avvicinare i più giovani ai temi della qualità, della filiera e della sostenibilità».

«Attraverso il concorso e gli incontri con i professionisti della nutrizione vogliamo accompagnare gli studenti in un percorso che vada oltre la teoria – dichiara il direttore del MOF Roberto Sepe –. L’obiettivo è farli diventare ambasciatori consapevoli del mangiare sano, capaci di portare nelle proprie famiglie e nella quotidianità valori legati alla qualità degli alimenti, alla stagionalità e al rispetto del territorio. Un messaggio che assume un significato ancora più forte in un periodo in cui la cucina italiana è al centro del riconoscimento UNESCO come patrimonio culturale immateriale, a testimonianza di come l’alimentazione non sia solo nutrizione, ma anche cultura, identità e tradizione. Educare le nuove generazioni su questi temi significa custodire e trasmettere un patrimonio che appartiene a tutti».

Il bando completo e la scheda di partecipazione sono stati trasmetti alle scuole e sono disponibili sui canali ufficiali del Comune di Fondi.

Per informazioni, adesioni e invio degli elaborati è possibile scrivere all’indirizzo email amministrazione@26lettere.it.