Latina si prepara a vivere il Carnevale con una festa diffusa e inclusiva

Fervono i preparativi per il Carnevale di Latina 2026. L’amministrazione comunale ha definito un ricco calendario di eventi che, per quattro giornate, trasformerà la città in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra tradizione, spettacolo e iniziative pensate per coinvolgere famiglie, giovani e visitatori provenienti anche da fuori territorio.

«Latina è pronta a vestirsi di colori, musica ed energia per il Carnevale 2026», afferma il sindaco Matilde Celentano, sottolineando come l’evento rappresenti un’occasione di condivisione e promozione della città. «Quattro giornate di eventi, frutto di un intenso lavoro di squadra tra istituzioni, associazioni e realtà artistiche locali. Il Carnevale di quest’anno sarà il simbolo di una città che sa fare rete e creare eventi di qualità».

Sulla stessa linea l’assessore al Turismo Gianluca Di Cocco, delegato all’organizzazione dell’evento, che parla di una festa diffusa, inclusiva e ricca di contenuti. «Cuore pulsante del Carnevale – spiega – sarà anche l’area fronte ex Intendenza di Finanza, dove sarà confermata la ruota panoramica insieme ad altre attrazioni per grandi e piccoli. La città sarà animata anche da stand con dolciumi e articoli a tema, per creare un’atmosfera familiare e suggestiva».

Il programma prenderà il via sabato 7 febbraio con la grande sfilata inaugurale dei carri allegorici. Dodici carri, ricchi di colori e scenografie, attraverseranno le vie cittadine dalle 14.30 alle 19, accompagnati da majorettes, cheerleader, bande musicali e dalla Eco Band “Drum Dance & Sing”, che porterà in scena strumenti realizzati con materiali di riciclo, lanciando un messaggio di creatività e attenzione all’ambiente.

Domenica 8 febbraio, dalle 15 alle 19, piazza del Popolo ospiterà animazioni, mascotte, truccabimbi e cosplay, a cura della Pro Loco. A chiudere il pomeriggio sarà uno spettacolo di teatro e fuoco, pensato per stupire il pubblico e rendere il centro cittadino un luogo di festa per tutta la famiglia.

Il Carnevale proseguirà domenica 15 febbraio con un appuntamento inedito per la città. Lungo corso della Repubblica andrà in scena uno spettacolo dedicato alle più celebri sigle dei telefilm e dei film cult, accompagnato da una band dal vivo. In esposizione alcune delle auto più iconiche del cinema e della televisione, dalla celebre Supercar alla DeLorean di “Ritorno al Futuro”, fino al furgone dell’A-Team, con la presenza dei sosia dei protagonisti. La giornata sarà arricchita da esibizioni di Line Dance e Western Dance e dal motoraduno del gruppo Tuareg, vestito a tema “La carica dei 101”.

Gran finale martedì 17 febbraio con la sfilata conclusiva dei carri allegorici, in programma dalle 14.30 alle 19. L’evento sarà accompagnato dal DJ set di Antonello Bottolotto, da ballerine e percussionisti brasiliani e da un coinvolgente schiuma party. In sfilata anche la Banda Rossini, majorettes, cheerleader e numerosi gruppi artistici.

Il Carnevale di Latina 2026 è organizzato in collaborazione con numerose associazioni e realtà del territorio, tra cui Amici in Festa, Motociclisti I Tuareg, Non Solo Danza, Majorettes e Dancer Blue Twirling, le majorettes di Pontinia e Sezze, le cheerleaders dell’IIS Galilei Sani e di Ceccano, Circus Academy Fusion, Happy Dance Academy, Eco Band “Drum Dance & Sing”, Banda Rossini, Banda musicale Città di Ceccano e la Pro Loco Centro e Lido.