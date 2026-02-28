CRONACA
Aprilia, finisce ai domiciliari 18enne trovato con 76 dosi di crack
Un 18enne di Aprilia è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dai militari della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale nel corso di un servizio mirato alla prevenzione e repressione del traffico di droga. Il ragazzo si trovava a bordo di un motociclo quando è stato controllato. Insospettiti dal suo atteggiamento, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione personale, veicolare e domiciliare. Al termine degli accertamenti sono stati trovati oltre 40 grammi di crack, suddivisi in 76 dosi, un bilancino di precisione e circa 1.300 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio. La droga e il denaro sono stati sequestrati. La sostanza sarà sottoposta ad analisi qualitative e quantitative su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Il 18enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della convalida con rito direttissimo.
CRONACA
Terracina, arriva il Garante per l’Infanzia e per l’Adolescenza
La città di Terracina avrà un Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità dei presenti il Regolamento che disciplina la figura del Garante dei Diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza, già passato con voto unanime anche in Commissione congiunta I e VI.
L’Ufficio del Garante sarà un luogo neutro di ascolto e confronto, con l’obiettivo di facilitare i rapporti tra tutti i soggetti che si occupano, a vario titolo, di tematiche legate ai minori. Il Garante comunale, figura indipendente che opererà in piena autonomia e in coordinamento con il Garante nazionale e regionale, vigilerà sull’applicazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, promuoverà la conoscenza e la diffusione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e favorirà la partecipazione e l’ascolto dei minori, sia a livello individuale sia collettivo. Tra i compiti previsti anche la segnalazione all’Autorità giudiziaria di eventuali violazioni dei diritti dei minori o situazioni di discriminazione che richiedano approfondimenti, oltre alla verifica, in collaborazione con le istituzioni competenti, del rispetto delle pari opportunità nell’accesso ai diritti.
L’incarico sarà gratuito e onorario. Il Garante verrà scelto, tramite avviso pubblico, tra persone con comprovata esperienza in ambito giuridico, psicologico, sociale o pedagogico e sarà nominato dal Consiglio comunale.
Soddisfazione è stata espressa dall’assessore ai Servizi Sociali, Nicoletta Rossi, che ha parlato di un atto importante per rafforzare in modo concreto la tutela dei diritti dei più giovani e per mettere al centro dell’azione amministrativa le nuove generazioni. Per il sindaco Francesco Giannetti si tratta di un traguardo significativo per la comunità, un passo in avanti per garantire maggiore attenzione, benessere e opportunità a bambini e adolescenti del territorio.
CRONACA
Latina, fermati per un controllo dai Carabinieri e trovati in possesso di 9 grammi di cocaina
Fermati per un controllo stradale, sono stati trovati in possesso di 9 grammi di cocaina. È accaduto nella notte a Latina, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno bloccato un’auto con a bordo un 28enne alla guida e un 23enne come passeggero. Durante il controllo i due hanno tentato di disfarsi di un involucro, gesto notato dai militari che lo hanno immediatamente recuperato. All’interno c’erano circa nove grammi di cocaina, come confermato dal test eseguito sul posto. Dagli accertamenti è emerso inoltre che l’auto era oggetto di una querela per appropriazione indebita presentata il 25 febbraio dal responsabile di una società di autonoleggio, poiché il veicolo non era stato restituito nei termini previsti dal contratto. Il conducente è stato quindi denunciato per appropriazione indebita e sanzionato anche per guida senza patente, mai conseguita. L’auto è stata sequestrata per la successiva restituzione all’avente diritto. Entrambi i giovani sono stati infine segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanza stupefacente.
CRONACA
Frontale sulla Pontina a Latina, grave un uomo. Strada chiusa
LATINA – Un incidente stradale si è verificato poco prima delle 11 di questa mattina (sabato 28 febbraio) sulla Pontina a Latina. Due auto si sono scontrate frontalmente al km 74 con conseguenze gravi per un uomo che è stato soccorso e trasferito al San Camillo di Roma. L’arteria è stata chiusa all’altezza del cavalcavia di Borgo Isonzo. Sul posto stanno operando la polizia stradale, vigili del fuoco e 118. Il traffico è deviato sulle complanari.
