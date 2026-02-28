Terracina, arriva il Garante per l’Infanzia e per l’Adolescenza

La città di Terracina avrà un Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità dei presenti il Regolamento che disciplina la figura del Garante dei Diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza, già passato con voto unanime anche in Commissione congiunta I e VI.

L’Ufficio del Garante sarà un luogo neutro di ascolto e confronto, con l’obiettivo di facilitare i rapporti tra tutti i soggetti che si occupano, a vario titolo, di tematiche legate ai minori. Il Garante comunale, figura indipendente che opererà in piena autonomia e in coordinamento con il Garante nazionale e regionale, vigilerà sull’applicazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, promuoverà la conoscenza e la diffusione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e favorirà la partecipazione e l’ascolto dei minori, sia a livello individuale sia collettivo. Tra i compiti previsti anche la segnalazione all’Autorità giudiziaria di eventuali violazioni dei diritti dei minori o situazioni di discriminazione che richiedano approfondimenti, oltre alla verifica, in collaborazione con le istituzioni competenti, del rispetto delle pari opportunità nell’accesso ai diritti.

L’incarico sarà gratuito e onorario. Il Garante verrà scelto, tramite avviso pubblico, tra persone con comprovata esperienza in ambito giuridico, psicologico, sociale o pedagogico e sarà nominato dal Consiglio comunale.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore ai Servizi Sociali, Nicoletta Rossi, che ha parlato di un atto importante per rafforzare in modo concreto la tutela dei diritti dei più giovani e per mettere al centro dell’azione amministrativa le nuove generazioni. Per il sindaco Francesco Giannetti si tratta di un traguardo significativo per la comunità, un passo in avanti per garantire maggiore attenzione, benessere e opportunità a bambini e adolescenti del territorio.