Aprilia, ragazza aggredita per strada, arrestato per violenza sessuale un 22enne tunisino

APRILIA – Una ragazza è stata pedinata all’uscita da un negozio e aggredita sessualmente. E’ accaduto ad Aprilia in Via Mascagni dove sono intervenuti i carabinieri arrestando in flagranza un ragazzo di 22 anni di nazionalità tunisina.

I militari che erano in servizio di pattugliamento, sono stati richiamati dalle urla disperate della giovane vittima e hanno localizzato rapidamente la strada da cui proveniva la richiesta di aiuto trovando il giovane aggressore ancora letteralmente avvinghiato a lei. La ragazza ha poi raccontato di essere stata seguita e che dopo un primo approccio verbale respinto, l’uomo aveva iniziato a palpeggiarla in più parti del corpo. Il 22enne è stato portato nel carcere di Latina.