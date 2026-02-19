ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Aprilia, ragazza aggredita per strada, arrestato per violenza sessuale un 22enne tunisino

Le urla della giovane poi l'arrivo dei carabinieri che ha evitato conseguenze peggiori

APRILIA – Una ragazza è stata pedinata all’uscita da un negozio e aggredita sessualmente. E’ accaduto ad Aprilia in Via Mascagni dove sono intervenuti i carabinieri arrestando in flagranza un ragazzo di 22 anni di nazionalità tunisina.

I militari che erano in servizio di pattugliamento, sono stati richiamati dalle urla disperate della giovane vittima e hanno localizzato rapidamente la strada da cui proveniva la richiesta di aiuto trovando il giovane aggressore ancora letteralmente avvinghiato a lei. La ragazza ha poi raccontato di essere stata seguita e che dopo un primo approccio verbale respinto, l’uomo aveva iniziato a palpeggiarla in più parti del corpo. Il 22enne è stato portato nel carcere di Latina.

