Sicurezza, la Regione Lazio stanzia 500mila euro per la videosorveglianza a Latina

LATINA – La Giunta regionale del Lazio ha approvato una delibera attraverso la quale viene stanziato un contributo straordinario di 500mila euro al Comune di Latina per l’acquisto e l’installazione di telecamere di sicurezza e videosorveglianza, il potenziamento di reti, infrastrutture e centrali operative di monitoraggio, la manutenzione straordinaria e l’aggiornamento tecnologico dei sistemi esistenti. Lo stanziamento, su proposta dell’assessora Luisa Regimenti, arriva a seguito dei gravi episodi di criminalità organizzata accaduti nel territorio del Comune di Latina con l’esplosione di quattro ordigni esplosivi tra settembre e novembre 2025. L’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione da parte del Comune di Latina del cronoprogramma degli interventi, nonché di un’apposita rendicontazione delle spese sostenute.

«La sicurezza di Latina, così come quella di tutti i nostri territori, è una priorità assoluta. Per questo, la Giunta ha approvato uno stanziamento straordinario di 500mila euro destinato al potenziamento della videosorveglianza nel Comune di Latina: nuove telecamere, reti più efficienti, centrali operative più moderne e aggiornamento degli impianti esistenti. È un intervento mirato, che nasce dall’esigenza di rafforzare il controllo del territorio dopo episodi gravi che hanno colpito la comunità e che punta a sostenere in modo concreto il lavoro delle forze dell’ordine e della polizia locale. La sicurezza è libertà. Libertà di vivere i propri quartieri senza paura, di lavorare, di far crescere i propri figli in un contesto sereno. Ed è, soprattutto, una tutela per le persone più fragili che hanno diritto a sentirsi protette. Le istituzioni devono essere presenti, visibili e affidabili. È questo l’impegno che portiamo avanti, ogni giorno» dichiara il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

«La Giunta Rocca è in prima linea nel contrasto alla criminalità. I cittadini di Latina hanno vissuto mesi difficili, preoccupati da una escalation criminale che ha determinato un pericolo concreto per la sicurezza pubblica e per la libera e piena fruibilità delle aree pubbliche. In una realtà importante come Latina, abbiamo ritenuto fondamentale rafforzare la collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e comunità locale, promuovendo legalità, trasparenza e controllo del territorio. Un intervento che integra l’impegno promosso con il progetto Lazio Sentinel 2030, in stretta sinergia con le Prefetture interessate, che porterà risorse nel capoluogo pontino e negli altri capoluoghi del Lazio per l’installazione di strumenti di controllo del territorio di ultima generazione e control room che aiuteranno Polizia locale e forze dell’Ordine e monitorare il territorio. Solo attraverso un impegno costante, investimenti mirati e una presenza concreta dello Stato sul territorio si può spezzare l’influenza delle organizzazioni criminali e garantire un futuro più sicuro e giusto per tutti i cittadini» sottolinea l’assessore Luisa Regimenti.