Aprilia, trovati con crack e materiale per lo spaccio: denunciati un uomo e una donna

Diciotto grammi di crack e oltre mille euro in contanti: denunciati un uomo e una donna ad Aprilia. Nella notte di martedì i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia hanno deferito in stato di libertà un uomo di 50 anni, residente in provincia di Roma, e una donna di 27 anni, residente in provincia di Perugia, entrambi già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono stati fermati durante un controllo alla circolazione stradale mentre viaggiavano a bordo di un’auto. Insospettiti dall’atteggiamento degli occupanti, i militari hanno approfondito gli accertamenti procedendo a perquisizione personale e veicolare. All’interno dell’auto è stato rinvenuto un astuccio contenente circa 18 grammi di crack suddivisi in dosi, un bilancino di precisione e 1.125 euro in contanti, ritenuti presunto provento di attività di spaccio. La droga e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro. La sostanza sarà ora oggetto di analisi quantitative e qualitative, secondo le disposizioni dell’Autorità giudiziaria. Per gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.