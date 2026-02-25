Martedì 3 marzo mancherà l’acqua a Latina e in altri cinque comuni

Interruzione idrica martedì 3 marzo nei Comuni pontini serviti dalla condotta adduttrice. Acqualatina informa che martedì 3 marzo 2026, a partire dalle ore 15, saranno eseguiti lavori urgenti e programmati sulla condotta adduttrice a servizio dei Comuni di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina. L’intervento, programmato a seguito delle attività di monitoraggio delle reti e degli impianti, è finalizzato a ripristinare la piena efficienza dell’infrastruttura e a prevenire possibili criticità. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, dalle ore 15 sarà avviata la sospensione temporanea del flusso idrico, che interesserà progressivamente le diverse zone coinvolte. Il ripristino dell’erogazione è previsto nel corso della notte, con un ritorno graduale alla normalità.

A Latina il disservizio riguarderà l’intero territorio comunale, ad esclusione di Latina Scalo, Borgo Bainsizza, Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo Santa Maria, Borgo Carso e Podgora.

A Sabaudia e Pontinia l’intero comune.

A San Felice Circeo la zona bassa e Borgo Montenero.

A Terracina le aree di Colle La Guardia 1 e 2, via Mediana Vecchia e la strada provinciale San Felice Circeo.

A Sezze via Migliaia 46 e relative traverse.

Saranno disponibili autobotti per l’approvvigionamento alternativo: a Latina in piazza Celli e al Q5 in largo Cavalli; a Pontinia in piazza Kennedy; a Sabaudia in piazza del Comune; a San Felice Circeo in via Sabaudia, piazzale Italo Gemini e piazza IV Ottobre.