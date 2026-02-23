Autocarro si ribalta sulla Pontina e perde il carico, corsia nord chiusa nel tratto di Aprilia

APRILIA – E’ chiusa la corsia nord della Pontina nel tratto di Aprilia a causa del ribaltamento di un tir con rimorchio che ha perso il carico di materiale edile. L’incidente si è verificato intorno alle 6,30 di oggi lunedì 23 febbraio quando il mezzo pesante carico di blocchi di cemento era da poco partito da Latina. Sul posto è intervenuta la polizia stradale che ha istituito la deviazione obbligatoria in Via del Tufetto al km 41,900, e l’Anas. Sul tratto lunghe code con ripercussioni anche sule strade limitrofe.

Le operazioni richiederanno delle ore: è atteso il mezzo che dovrà rimuovere il rimorchio che si è ribaltato e il materiale disperso.