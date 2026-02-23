Blitz sul Fiume Sisto: fermati pescatori di frodo 10.000 euro di sanzioni e anguille a rischio estinzione

TERRACINA – Blitz sul Fiume Sisto nel fine settimana. A Terracina, le guardie ittiche della FIPSAS – Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee hanno fermato quattro pescatori di frodo provenienti dalla Campania mentre erano intenti a pescare illegalmente anguille. Sequestrati oltre 10 chilogrammi di anguille che, ancora vive, sono state reimmesse nel loro habitat naturale.

Durante il controllo sono state sequestrate le cosiddette mazzacchere, attrezzature proibite utilizzate per la cattura del pesce, insieme ad altro materiale non consentito. Ai responsabili sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 10.000 euro.

L’episodio assume una particolare gravità per il danno biologico arrecato all’ecosistema fluviale. L’anguilla europea, infatti, è oggi considerata una specie in forte declino e sottoposta a misure di tutela a livello internazionale. La cattura illegale di questi esemplari contribuisce ad aggravare una situazione già critica, compromettendo la biodiversità e l’equilibrio naturale dei corsi d’acqua.