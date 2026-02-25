ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

cronaca

Non si ferma all’alt dei carabinieri, inseguimento nelle strade di Fondi: denunciato un 37enne

I reati contestati, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e guida con patente revocata. L'auto sequestrata

FONDI – Un uomo di 37 anni di Fondi è stato denunciato dai Carabinieri della Tenenza di Fondi, con l’ausilio del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Terracina, per i reati di danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e guida con patente revocata.

L’uomo, di notte,  durante un posto di controllo, non si è fermato all’alt intimato dai militari dell’Arma e ha proseguito la marcia, dandosi alla fuga. Durante l’inseguimento che ne è seguito, prima di essere raggiunto,  l’uomo ha urtato un’auto in sosta con a bordo due giovani, rimasti fortunatamente illesi. Nel corso dei successivi controlli, i Carabinieri hanno appurato che l’indagato aveva preso la macchina del padre, all’insaputa di quest’ultimo, ponendosi alla guida del veicolo nonostante gli fosse stata revocata la patente a partire dal dicembre 2020. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro penale.

