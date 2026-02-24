Cori, convocata per un posto come badante, subisce violenza sessuale: arrestato un 53enne

CORI – Si è presentata a un appuntamento per sostenere un colloquio di lavoro come badante, ma ha subito una violenza sessuale. E’ la tragica storia capitata a Cori, a gennaio, a una donna di origine nigeriana che poi ha deciso di denunciare tutto ai carabinieri. Dalle indagini avviate dai militari dopo la querela è emerso che la vittima, convocata con la scusa della posizione come collaboratrice domestica per occuparsi di una persona non autonoma, sarebbe stata condotta con l’inganno presso l’abitazione di un 53enne e qui, con la promessa di un’occupazione, sarebbe stata costretta ad avere un rapporto sessuale. Nella stessa occasione l’uomo l’avrebbe anche derubata dei soldi contanti che aveva con sé.

I Carabinieri della Stazione di Cori hanno dato esecuzione nelle scorse ore a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Latina nei confronti dell’uomo accusato di violenza sessuale aggravata e furto. Al termine delle formalità di rito, e portato nel carcere di Latina.