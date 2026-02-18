Nove arresti tra Velletri e Latina, le Fiamme Gialle sequestrano beni per oltre un milione e mezzo di euro

Sequestro preventivo di beni per oltre un milione e mezzo di euro eseguito dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Velletri, riguarda nove persone residenti tra Velletri e la provincia di Latina, in particolare nei comuni di Latina e Cisterna. Le ipotesi di reato contestate sono evasione fiscale e riciclaggio.

L’inchiesta nasce da una verifica fiscale condotta dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Nettuno nei confronti di una società con sede ad Anzio, operante nel settore portuale e risultata evasore totale. Secondo quanto ricostruito, l’impresa non avrebbe presentato le dichiarazioni dei redditi e dell’Iva dal 2017 al 2019, omettendo il versamento delle imposte dovute. Gli accertamenti si sono poi concentrati sui movimenti finanziari della società. Attraverso l’analisi dei conti correnti aziendali, gli investigatori hanno ricostruito i flussi di denaro, individuando i presunti beneficiari delle somme sottratte al Fisco. Tra giugno 2019 e novembre 2020, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbero stati distribuiti oltre 1,5 milioni di euro a soggetti formalmente estranei alla compagine societaria. Operazioni ritenute funzionali a condotte di riciclaggio e che hanno consentito di quantificare il profitto illecito oggetto del sequestro, finalizzato alla successiva confisca.

Il decreto ha riguardato conti correnti, denaro contante, gioielli, tre immobili, veicoli e quote societarie riconducibili agli indagati.