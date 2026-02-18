Latina, discoteca nel locale non autorizzato, serata interrotta e sequestro: chiuso il Babù

LATINA – “Gravissime irregolarità amministrative e penali, oltre a rilevanti criticità sotto il profilo della sicurezza”. Sono le ragioni che hanno portato alla chiusura del Babù. Il decreto di sequestro preventivo è stato eseguito dalla Polizia di Stato nell’ambito dei controlli mirati disposti dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e dal tavolo tecnico svoltosi presso la Questura di Latina dopo i fatti di Crans Montana. L’operazione è stata svolta in collaborazione con la Guardia di Finanza di Latina, i Vigili del Fuoco di Latina, la Polizia Locale di Latina, il Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL), la ASL di Latina.

Al momento dei controlli, nel locale autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande, era in atto una serata danzante con DJ set e circa 320 persone presenti, nonostante la capienza massima autorizzata fosse inferiore a 100. Mancava inoltre la SCIA antincendio e le necessarie certificazioni, le uscite di sicurezza e le luci di emergenza erano insufficienti, non esisteva compartimentazione tra sala e cucina, e mancavano sia addetti che formazione antincendio. Inoltre, non erano presenti i documenti di sicurezza richiesti dalla normativa vigente.

All’interno dell’attività, sei persone stavano prestando servizio, ma tre non avevano contratto. Per tutelare l’incolumità dei presenti, la serata è stata immediatamente interrotta. Sentita la Procura della Repubblica di Latina, il locale è stato sottoposto a sequestro preventivo con apposizione dei sigilli.

Per il titolare è scattata la denuncia per il reato previsto dall’articolo 681 del Codice Penale, in relazione all’art. 80 del TULPS, e sono state contestate le sanzioni amministrative per l’assenza di licenza per l’esercizio di pubblici spettacoli e per le altre violazioni riscontrate. Il NIL ha disposto inoltre la sospensione dell’attività imprenditoriale a partire dal 19 febbraio 2026. Sono in corso ulteriori accertamenti per eventuali sanzioni aggiuntive relative al lavoro irregolare.