Raccolta rifiuti pericolosi a Pontinia, novità in via Fratelli Bandiera

Un nuovo servizio ambientale in via Fratelli Bandiera a Pontinia: è stato attivato un raccoglitore per l’olio esausto di provenienza domestica, posizionato accanto al distributore di acqua e al mangiaplastica. L’iniziativa è stata promossa dal Servizio Ambiente del Comune in collaborazione con Tra.Sco. Srl. Il contenitore, semplice da utilizzare, si trova in pieno centro, in un’area nei pressi della Asl e davanti a un ampio parcheggio, già dotata di altri servizi per la raccolta differenziata. Il delegato all’Ambiente, Valterino Battisti, ha invitato i cittadini a utilizzare il nuovo punto di conferimento per smaltire correttamente gli oli alimentari, sottolineando che si tratta di rifiuti pericolosi, in grado di provocare danni alla salute e all’ambiente se smaltiti in modo errato. L’obiettivo è scoraggiare comportamenti scorretti e prevenire conseguenze negative con un gesto semplice e responsabile. L’iniziativa è stata fortemente voluta dal sindaco Eligio Tombolillo e dall’amministrazione comunale, impegnati nel contrastare gli errati conferimenti e nel potenziare i servizi a disposizione della cittadinanza.