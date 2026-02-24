Inchiesta Cisterna, dopo gli arresti domiciliari per Renio Monti arriva la sospensione da consigliere comunale e provinciale

LATINA – E’ arrivata immediata la sospensione dalle cariche di consigliere comunale di Cisterna e di consigliere provinciale per Renio Monti dopo l’arresto nell’ambito dell’inchiesta per corruzione a Cisterna. Il provvedimento è stato firmato dalla Prefetta di Latina Vittoria Ciaramella dopo che il politico è stato raggiunto questa mattina dall’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dalla gip del Tribunale di Latina Barbara Cortegiano, notificatagli dalla Guardia di Finanza che ha svolto le indagini.

Gli arresti domiciliari sono stati disposti anche per il dirigente all’Urbanistica del Comune di Cisterna. Entrambi secondo la giudice «hanno abusato della funzione ricoperta a fini di lucro, commettendo corruzioni in modo spregiudicato» e quindi sono «concretamente in grado di influenzare l’agire pubblico amministrativo in favore dei propri interessi». Le indagini coordinate dalla Precura della Repubblica di Latina hanno portato oggi la Guardia di Finanza ad eseguire anche la misura degli obblighi di firma per gli architetti Eleonora Boccacci e Domenico Monti.