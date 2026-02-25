Servizio rifiuti a Terracina, aggiudicata in via definitiva la gara per la gestione degli RSU

Si è concluso a Terracina l’iter per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani con l’aggiudicazione definitiva alla società Supereco, con sede a Cassino.

La procedura, avviata per garantire un servizio di raccolta differenziata più efficiente e sostenibile, ha seguito tutte le fasi previste dalla normativa sugli appalti pubblici: verifica della regolarità amministrativa, valutazione delle offerte economiche e tecnico-qualitative e controllo della congruità delle proposte.

Dopo la determina dirigenziale di affidamento, la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Frosinone provvederà a notificare l’esito alle imprese partecipanti. Contestualmente sarà effettuata la verifica dei requisiti antimafia nei confronti della ditta aggiudicataria, passaggio obbligatorio prima della stipula del contratto e dell’avvio del servizio.

Dalla notifica decorrerà il termine previsto dall’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 36 del 2023, il cosiddetto periodo di “stand still”, durante il quale le ditte interessate potranno presentare eventuali ricorsi. In assenza di sospensioni si procederà quindi alla firma del contratto e all’avvio della fase esecutiva. L’obiettivo è garantire continuità ed efficienza del servizio, soprattutto in vista delle prossime festività e della stagione estiva.