Soccorso notturno sulla Maiella: elicottero partito da Pratica di Mare salva quattro escursionisti

LATINA – Intervento notturno dell’Aeronautica Militare sul massiccio della Maiella. Un elicottero HH-139B dell’85° Centro S.A.R., decollato dalla base di Pratica di Mare, ha recuperato quattro giovani rimasti bloccati sul Monte Amaro a circa 2000 metri di quota. L’allarme è scattato su richiesta del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) Abruzzo. I ragazzi si trovavano in una zona impervia, esposti a basse temperature e con i primi segnali di ipotermia. Nonostante l’oscurità e le difficili condizioni ambientali, l’equipaggio partito da Pratica di Mare ha raggiunto rapidamente l’area, individuato il gruppo e completato il recupero in sicurezza. I quattro escursionisti, provati ma in condizioni stabili, sono stati trasportati all’ospedale di Chieti. L’operazione si è conclusa intorno alle 22:30. Dopo un rischieramento tecnico a Pescara per il rifornimento, l’elicottero ha fatto rientro alla base laziale.