Incidenti sulla Monti Lepini e sull’A24, due vittime, di Fondi e Terracina

TERRACINA – E’ Costantino Mangoni, 53anni, l’autista deceduto ieri in un frontale avvenuto venerdì alle 4,30 del mattino sulla Monti Lepini. L’uomo, che viveva a Terracina, era alla guida di un’autocisterna che trasportava azoto liquido, che si è scontrata con un tir. Nell’impatto avvenuto sulla SS 156 nel tratto di Priverno, il mezzo si è danneggiato e i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per recuperare il fluido. Ferito gravemente anche l’altro autotrasportatore ricoverato al San Camillo. Secondo un aprima ricostruzione sarebbe stato proprio il suo camion a invadere la corsia opposta su un tratto di rettilineo e per ragioni che sono tutt’ora al vaglio. La strada è rimasta bloccata per ore all’altezza di Priverno al km 23.

FONDI – Un’altra tragedia si è consumata in provincia di Rieti dove sempre venerdì ha perso la vita Michele Di Pumpo, di Fondi, allievo della Scuola sottufficiali della Guardia di Finanza. Aveva 26 anni ed era di stanza a Coppito, una frazione de L’Aquila. Lo scontro è avvenuto intorno alle 15 sull’autostrada A24, nel tratto tra gli svincoli di Tornimparte e Valle del Salto, in direzione Roma. Il giovane alla guida della sua auto una Citroen C3 tornava a casa in provincia di Latina quando per ragione imprecisate è finito contro un camion in sosta in una piazzola. Per lui non c’è stato nulla da fare. I due mezzi sono stati sequestrati.