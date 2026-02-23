Tenta di sfuggire al controllo ma viene trovato alla guida senza patente e sotto effetto di sostanze: denunciato

È stato denunciato in stato di libertà dalla Polizia di Stato un uomo ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente e guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti. L’intervento è avvenuto a Latina. Gli agenti della Squadra Mobile, durante un servizio di controllo del territorio in via Pionieri della Bonifica, hanno intimato l’alt a un’auto che, alla loro vista, si è data alla fuga. Ne è nato un inseguimento per le vie cittadine durante il quale il conducente ha effettuato manovre pericolose ad alta velocità, transitando anche nei pressi di una scuola e mettendo a rischio pedoni e altri automobilisti. Il mezzo è stato infine bloccato in via Giulio Cesare. Avvicinatisi al veicolo, i poliziotti hanno notato tracce di polvere bianca sulle labbra e nella bocca del conducente, che ha ingerito rapidamente la sostanza. Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, risultata negativa, l’uomo è stato identificato: era privo di documenti, destinatario di un rintraccio per notifica e con patente revocata nel 2023. Era già stato sanzionato nel 2025 per guida senza patente e, trattandosi della seconda violazione nel biennio, è scattata una nuova denuncia. Durante i controlli ha dichiarato di aver assunto poco prima una modica quantità di cocaina. È stato richiesto l’intervento sanitario per gli accertamenti previsti, ma l’uomo ha rifiutato il trasporto in ospedale, configurando un’ulteriore violazione. Al termine delle procedure è stato deferito all’Autorità giudiziaria. L’auto è stata affidata alla legittima proprietaria.