ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

l'iniziativa

Ogni voce conta, il sindaco Celentano propone uno spazio aperto alla cittadinanza

Momento di confronto tra cittadini ed ente comunale

matilde celentano

“Ogni voce conta” è la nuova iniziativa lanciata dal sindaco di Latina, Matilde Celentano, per incontrare direttamente cittadini, associazioni e comitati del territorio.

L’obiettivo è creare un momento di confronto istituzionale su esigenze, segnalazioni e proposte che riguardano la città, i quartieri e i borghi, rafforzando il rapporto tra amministrazione e comunità. Gli incontri si terranno presso il Comune, in Piazza del Popolo, e il primo appuntamento è fissato per mercoledì 25 marzo.

Per partecipare è necessario inviare una richiesta via email all’indirizzo incontri.sindaco@comune.latina.it, indicando nome e cognome, recapito, oggetto dell’incontro e una breve descrizione delle tematiche da sottoporre. Le domande saranno valutate dall’ufficio competente e gli appuntamenti fissati in base all’ordine di arrivo e alle priorità segnalate. Data e orario saranno comunicati tramite email.

L’iniziativa, spiega il sindaco, punta a promuovere un ascolto diretto e attivo, favorire la partecipazione civica e individuare soluzioni condivise per il territorio, rafforzando trasparenza e vicinanza dell’amministrazione alla comunità.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ULTIME NOTIZIE
Tutte le Notizie
In Alto