Ogni voce conta, il sindaco Celentano propone uno spazio aperto alla cittadinanza

“Ogni voce conta” è la nuova iniziativa lanciata dal sindaco di Latina, Matilde Celentano, per incontrare direttamente cittadini, associazioni e comitati del territorio.

L’obiettivo è creare un momento di confronto istituzionale su esigenze, segnalazioni e proposte che riguardano la città, i quartieri e i borghi, rafforzando il rapporto tra amministrazione e comunità. Gli incontri si terranno presso il Comune, in Piazza del Popolo, e il primo appuntamento è fissato per mercoledì 25 marzo.

Per partecipare è necessario inviare una richiesta via email all’indirizzo incontri.sindaco@comune.latina.it, indicando nome e cognome, recapito, oggetto dell’incontro e una breve descrizione delle tematiche da sottoporre. Le domande saranno valutate dall’ufficio competente e gli appuntamenti fissati in base all’ordine di arrivo e alle priorità segnalate. Data e orario saranno comunicati tramite email.

L’iniziativa, spiega il sindaco, punta a promuovere un ascolto diretto e attivo, favorire la partecipazione civica e individuare soluzioni condivise per il territorio, rafforzando trasparenza e vicinanza dell’amministrazione alla comunità.