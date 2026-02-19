Terracina, blitz nel ristorante: pessime condizioni igienico-sanitarie, sequestrati 500kg di alimenti

TERRACINA – Cinquecento chili di alimenti risultati privi di tracciabilità e conservati in pessime condizioni igienico-sanitarie sono stati sequestrati in un ristorante di Terracina. Il controllo è stato eseguito nella serata di ieri dai Carabinieri della Stazione di Terracina e dal Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità di Latina con la Polizia locale. Il valore della merce sequestrata è di 5.000 euro.

I Carabinieri hanno anche accertato gravi carenze igienico-sanitarie tra cui, all’esterno del locale, “la presenza di frigoriferi e di un congelatore a pozzetto collocati in un contesto di disordine e sporcizia”. Inoltre, l’approvvigionamento idrico avveniva attraverso un pozzo artigianale collocato all’esterno, privo di copertura e protezione, e che l’esercente non è stato in grado di esibire la documentazione relativa all’analisi sulla potabilità dell’acqua. I Carabinieri hanno elevato sanzioni amministrative per 2.000 euro.

È stata inoltre avanzata dai militari dell’Arma la richiesta al Comune per la sospensione dell’attività, fino al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie, oltre che verifiche in ordine a eventuali abusi edilizi.