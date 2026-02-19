Un ciclista di 40 anni è stato investito lungo via Appia, a Cisterna di Latina, e il conducente dell’auto si è inizialmente allontanato senza prestare soccorso. Per questo motivo i Carabinieri della Stazione di Cisterna hanno denunciato un uomo di 38 anni, residente in provincia di Roma, con l’accusa di omissione di soccorso a seguito di incidente stradale. L’intervento è scattato dopo una segnalazione giunta al 112. Sul posto i militari hanno ricostruito che la vittima, cittadino indiano regolarmente presente sul territorio nazionale e senza fissa dimora, stava percorrendo l’arteria in bicicletta quando è stata urtata da un’autovettura. Dopo l’impatto, il conducente si è allontanato senza fermarsi ad assistere il ferito. Mentre i Carabinieri erano ancora impegnati nei rilievi, si è presentato spontaneamente un uomo classe 1988, residente a Velletri, operaio, incensurato, che ha dichiarato di essere alla guida del veicolo coinvolto e di essersi allontanato in preda al panico. Il ciclista è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale di Latina per le cure necessarie in seguito alle lesioni riportate. Le indagini proseguono per completare gli accertamenti sull’esatta dinamica dell’incidente.
Ciclista investito sull’Appia, il conducente dell’auto si allontana, poi si autodenuncia
L'incidente nel territorio di Cisterna