Ciclista investito sull’Appia, il conducente dell’auto si allontana, poi si autodenuncia

Un ciclista di 40 anni è stato investito lungo via Appia, a Cisterna di Latina, e il conducente dell’auto si è inizialmente allontanato senza prestare soccorso. Per questo motivo i Carabinieri della Stazione di Cisterna hanno denunciato un uomo di 38 anni, residente in provincia di Roma, con l’accusa di omissione di soccorso a seguito di incidente stradale. L’intervento è scattato dopo una segnalazione giunta al 112. Sul posto i militari hanno ricostruito che la vittima, cittadino indiano regolarmente presente sul territorio nazionale e senza fissa dimora, stava percorrendo l’arteria in bicicletta quando è stata urtata da un’autovettura. Dopo l’impatto, il conducente si è allontanato senza fermarsi ad assistere il ferito. Mentre i Carabinieri erano ancora impegnati nei rilievi, si è presentato spontaneamente un uomo classe 1988, residente a Velletri, operaio, incensurato, che ha dichiarato di essere alla guida del veicolo coinvolto e di essersi allontanato in preda al panico. Il ciclista è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale di Latina per le cure necessarie in seguito alle lesioni riportate. Le indagini proseguono per completare gli accertamenti sull’esatta dinamica dell’incidente.