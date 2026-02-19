Trecentomila euro in contanti trovati in un pozzetto in cemento a Fondi

FONDI – Sei buste in cellophane termosaldate con dentro la somma di 295.000 euro in banconote di vario taglio sono state scoperte dai Carabinieri della Tenenza di Fondi e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Terracina, durante una perquisizione mirata effettuata con l’aiuto del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria. L’operazione nell’ambito di un’attività di indagine che ha portato alla denuncia di quattro persone 2 uomini, rispettivamente di 80 e 57 anni, e due donne, di 80 e 27 anni, tutti residenti a Fondi, accusati di favoreggiamento reale. Gli indagati non hanno saputo giustificare il possesso dell’ingente somma, né spiegare la sua lecita provenienza e detenzione.

Il denaro contante è stato rinvenuto all’interno di un pozzetto in cemento, sul quale vi erano accatastate delle cassette in plastica, probabilmente per rendere più difficile l’individuazione della botola. Nel corso dell’attività di ricerca, al primo piano dell’abitazione è stata rinvenuta una macchina per le confezioni sottovuoto, nonché buste e pellicole aventi le stesse caratteristiche di quelle utilizzate per i singoli involucri. La somma è stata sequestrata.