Formia, cercano di rivendere un camper che non avevano mai pagato, ma trovato la Polizia

LATINA – Due giovani di 22 e 32 anni sono stati denunciati dalla Polizia per truffa aggravata in concorso e tentata truffa. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia avevano comprato da un venditore, per una somma elevata, e mai pagato, un camper che hanno cercato subito di rivendere. Avevano quindi pubblicato un annuncio on line trovando subito compratori interessati. Agli acquirenti avevano fornito anche una targa prova e documenti apparentemente regolari, ricevendo una caparra di 300 euro in vista del perfezionamento della compravendita che sarebbe avvenuta dopo pochi giorni nel porto di Formia. Ad attenderli il giorno concordato però hanno trovato la polizia, che aveva anche informato l’acquirente della truffa. Entrambi i denunciati erano noti per precedenti specifici. Il camper è stato posto sotto sequestro.