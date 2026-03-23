CRONACA
Formia, cercano di rivendere un camper che non avevano mai pagato, ma trovato la Polizia
LATINA – Due giovani di 22 e 32 anni sono stati denunciati dalla Polizia per truffa aggravata in concorso e tentata truffa. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia avevano comprato da un venditore, per una somma elevata, e mai pagato, un camper che hanno cercato subito di rivendere. Avevano quindi pubblicato un annuncio on line trovando subito compratori interessati. Agli acquirenti avevano fornito anche una targa prova e documenti apparentemente regolari, ricevendo una caparra di 300 euro in vista del perfezionamento della compravendita che sarebbe avvenuta dopo pochi giorni nel porto di Formia. Ad attenderli il giorno concordato però hanno trovato la polizia, che aveva anche informato l’acquirente della truffa. Entrambi i denunciati erano noti per precedenti specifici. Il camper è stato posto sotto sequestro.
CRONACA
Fondi, 14enne accoltella un sedicenne in piazza De Gasperi. Fermato con l’accusa di tentato omicidio, vittima fuori pericolo
FONDI – Violenza a Fondi dove un ragazzo di appena 14 anni di Terracina ha accoltellato all’addome un 16 enne. E’ accaduto sabato sera, intorno alle 22, vicino piazza De Gasperi davanti a diversi passanti e a un poliziotto fuori servizio che ha sventato conseguenze peggiori disarmando l’aggressore. Sul posto i carabinieri hanno poi identificato il ragazzo e sequestrato l’arma, un coltello con una lama da 25 centimetri. Su disposizione della Procura per i Minorenni di Roma è stato poi trasferito in un centro di prima accoglienza con l’accusa di tentato omicidio. La vittima, soccorsa e medicata, è ricoverata all’ospedale Fiorini di Terracina dove è stata giudicata fuori pericolo.
CRONACA
Fondi, quarantenne picchiato e rapinato dell’incasso
FONDI Rapina a Fondi dove nella notte un uomo di 40 anni del posto è stato aggredito e derubato dell’incasso. Dopo l’allarme al 112 sono intervenuti i carabinieri .
Dai primi accertamenti è emerso che la vittima, dopo aver chiuso la propria attività commerciale, stava facendo rientro a casa in moto, ma giunto nei pressi della propria abitazione, e’ stato avvicinato da due individui che lo hanno aggredito con calci e pugni, sottraendogli il borsello contenente l’incasso della propria attività, stimato in circa 6.000 euro, per poi fuggire. La vittima è poi andata in pronto soccorso per farsi medicare.
Sono ora in corso indagini dei Carabinieri della tenenza di Fondi per accertare i fatti e individuare i responsabili.
CRONACA
Priverno, arrestato 19enne per spaccio: sequestrate cocaina e hashish
I Carabinieri della Stazione di Priverno hanno arrestato in flagranza un ragazzo di 19 anni del posto, già noto alle forze di polizia, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il controllo è scattato nell’ambito di servizi mirati al contrasto del fenomeno dello spaccio sul territorio. L’atteggiamento sospetto del giovane ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione personale. Nel corso delle verifiche sono state trovate 12 dosi di cocaina, per un peso complessivo di oltre 4 grammi, e due porzioni di hashish per circa 15 grammi. Il 19enne era inoltre in possesso di circa 400 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività illecita. La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione, dove è stato rinvenuto materiale per il taglio e il confezionamento della droga. Tutto il materiale è stato sequestrato. Il giovane è stato trasferito nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Terracina, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.
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