CRONACA
Guasto improvviso alle Sardellane, manca l’acqua a Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina
Un guasto improvviso sulla condotta delle Sardellane sta causando un’interruzione del flusso idrico a Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina. L’acqua invece è tornata regolarmente a Latina dopo l’interruzione notturna verificatasi per le stesse ragioni.
L’interruzione del flusso idrico si protrarrà fino al pomeriggio di oggi 09/03/2026, nell’intero comune di Sabaudia, nella Zona Bassa di San Felice Circeo e a Borgo Montenero, e in Località Colle La Guardia 1 e 2 a Terracina.
CRONACA
Razzia di bicilette nella gara ciclistica di Ardea, il racconto di uno sportivo di Latina
LATINA – Razzia di biciclette ad Ardea dove ieri si è disputata una nuova tappa del Circuito Opes dell’Agro Pontino “II Classica Città di Ardea – Memorial Quinto e Francesco Tantari” curata del Team Morichini, con oltre duecento alla partenza. E tra i ciclisti derubati ci sono anche due sportivi di Latina.
Il furto, dal valore di oltre 50mila euro, è stato messo a segno mentre gli atleti amatoriali erano impegnati nelle premiazioni, circondati dai tanti appassionati che erano venuti ad assistere alla gara sul circuito di 70 chilometri.
“Mentre eravamo concentrati sulle premiazioni, con la verifica dei tempi – racconta Paolo Casconi, vigile del fuoco con la passione per la bicicletta (in foto quella rubata) – una persona ha urlato che stavano rubando le nostre biciclette. In un primo tempo si è pensato anche a uno scherzo, poi siamo corsi a vedere e la mia, che era legata all’esterno, era già sparita, le fascette tagliate. Abbiamo stimato circa 15 biciclette rubate, a qualcuno hanno preso anche il ciclocomputerino, qualche borsa, con danni anche alle auto”. Un furto avvenuto in un raggio di trecento metri al massimo dall’affollato punto di raduno, nei pressi del centro abitato.
Il colpo è stato preparato nei dettagli, probabilmente da un gruppo che non solo conosce il valore delle dueruote (da 5000 fino a 13mila euro, il valore delle bici rubate), ma che aveva la disponibilità di un furgone per caricarle. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini.
“Non ci hanno rubato solo una bici di valore – spiega Casconi – ci hanno tolto la possibilità di praticare lo sport che amiamo, ci hanno colpito nella passione”. C’è sconcerto nell’ambiente e si pensa a contromisure per la prossima gara.
CRONACA
Rocambolesco incidente in via Pontinia, auto finisce contro un palazzo
Latina- Un’auto è finita contro le mura di un palazzo stamattina in via Pontinia a Latina, una parallela di Via Isonzo. Per cause in corso di accertamento durante uno scontro una delle auto coinvolte nel sinistro è finita nell’androne di un palazzo.
CRONACA
Terracina: coinvolto in un incidente mentre era alla guida con tasso alcolemico superiore a quanto previsto, scatta la denuncia
TERRACINA – E’ rimasto coinvolto in un incidente stradale a Terracina e dopo i controlli è risultato positivo alle verifiche sul tasso alcolemico. I fatti che vedono protagonista un 25enne del posto. risalgono al 25 Febbraio, ma ieri sono arrivati gli esiti delle analisi di laboratorio, che hanno evidenziato come il 25enne, al momento dell’incidente, avesse condotto il proprio veicolo sotto l’effetto di sostanze alcoliche. Il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà
Più Letti
-
TITOLI4 ore fa
I quotidiani di Latina in un click – 9 Marzo 2026
-
TITOLI1 giorno fa
I quotidiani di Latina in un click – 8 Marzo 2026
-
TITOLI2 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 7 Marzo 2026
-
TITOLI3 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 6 Marzo 2026
-
TITOLI4 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 5 Marzo 2026
-
CRONACA5 giorni fa
Si prolunga lo stop idrico a Latina, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina
-
CRONACA2 settimane fa
Meccanico minacciato con la pistola per un lavoro fatto male: un arresto e tre denunce
-
TITOLI5 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 4 Marzo 2026