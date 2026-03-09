Razzia di bicilette nella gara ciclistica di Ardea, il racconto di uno sportivo di Latina

LATINA – Razzia di biciclette ad Ardea dove ieri si è disputata una nuova tappa del Circuito Opes dell’Agro Pontino “II Classica Città di Ardea – Memorial Quinto e Francesco Tantari” curata del Team Morichini, con oltre duecento alla partenza. E tra i ciclisti derubati ci sono anche due sportivi di Latina.

Il furto, dal valore di oltre 50mila euro, è stato messo a segno mentre gli atleti amatoriali erano impegnati nelle premiazioni, circondati dai tanti appassionati che erano venuti ad assistere alla gara sul circuito di 70 chilometri.

“Mentre eravamo concentrati sulle premiazioni, con la verifica dei tempi – racconta Paolo Casconi, vigile del fuoco con la passione per la bicicletta (in foto quella rubata) – una persona ha urlato che stavano rubando le nostre biciclette. In un primo tempo si è pensato anche a uno scherzo, poi siamo corsi a vedere e la mia, che era legata all’esterno, era già sparita, le fascette tagliate. Abbiamo stimato circa 15 biciclette rubate, a qualcuno hanno preso anche il ciclocomputerino, qualche borsa, con danni anche alle auto”. Un furto avvenuto in un raggio di trecento metri al massimo dall’affollato punto di raduno, nei pressi del centro abitato.

Il colpo è stato preparato nei dettagli, probabilmente da un gruppo che non solo conosce il valore delle dueruote (da 5000 fino a 13mila euro, il valore delle bici rubate), ma che aveva la disponibilità di un furgone per caricarle. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini.

“Non ci hanno rubato solo una bici di valore – spiega Casconi – ci hanno tolto la possibilità di praticare lo sport che amiamo, ci hanno colpito nella passione”. C’è sconcerto nell’ambiente e si pensa a contromisure per la prossima gara.