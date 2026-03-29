CRONACA
Incidente mortale a Sermoneta, indagato l’autista del tir. Lunedì l’autopsia sul corpo di Chiara
SERMONETA – E’ stato iscritto sul registro degli indagati con l’ipotesi di reato di omicidio stradale il conducente del camion che venerdì pomeriggio nella zona industriale di Sermoneta, all’incrocio tra via della Tecnica e Via Fontana Murata ha travolto l’auto condotta da Chiara Tenore. La barista 22enne, conosciutissima a Sermoneta dove lavorava a Pontenuovo, è morta sul colpo nell’impatto. Ferito in maniera grave il cognato che era in macchina con lei.
I carabinieri che hanno svolto i rilievi e ascoltato l’autotrasportatore, stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari per verificare le circostanze dell’impatto, a partire dalla velocità del camion in un punto in cui il limite di velocità è di 30 km orari. Sull’asfalto il mezzo ha lasciato i segni di una lunga frenata che non è servita a evitare lo scontro. Accertamenti saranno compiuti anche sul cellulare della vittima e lunedì il magistrato della procura che si sta occupando di guidare le indagini dei militari dell’Arma conferirà l’incarico per l’autopsia sul corpo di Chiara.
Intanto, in un post pubblicato sui social, la sindaca di Sermoneta Giuseppina Giovannoli ha descritto la vittima come “una lavoratrice, una figlia, un’amica. Chiara era una di quelle presenze che, ogni giorno, con un sorriso e un gesto semplice, rendevano più umano il nostro vivere quotidiano. Davanti a tragedie come questa, le parole sembrano sempre insufficienti”, ha scritto la prima cittadina esprimendo il cordoglio suo e di tutta l’amministrazione comunale, e “la vicinanza sincera alla famiglia, agli amici, ai colleghi. Il loro dolore è il dolore di un’intera città che oggi si stringe in un silenzio carico di lacrime e di rispetto”.
CRONACA
Latina, tre etti di cocaina in auto, arrestato un 27enne romeno
LATINA – Fermato per un controllo stradale dai Carabinieri del Sezione Radiomobile di Latina, è stato arrestato, in flagranza di reato, un cittadino romeno di 27 anni residente a Latina. E’ accaduto nel pomeriggio di venerdì. In auto, il ragazzo aveva tre involucri termosaldati contenenti complessivamente circa 332 grammi di cocaina. Due gli sono stati trovati durante una perquisizione personale sotto gli abiti, l’altro era nascosto sotto il sedile dell’auto. nel cruscotto invece c’era un coltello a serramanico.
A casa del ragazzo, i militari dell’Arma hanno rinvenuto circa 2 grammi di cocaina e un bilancino di precisione.
Il materiale rinvenuto è stato repertato e sottoposto a sequestro, a disposizione dell’A.G., e la sostanza stupefacente sarà sottoposta ad analisi di laboratorio.
L’arrestato, è agli arresti domiciliari
CRONACA
Prossedi, urta un’auto e scappa: i Carabinieri denunciano un 40enne
Avrebbe causato un incidente stradale e si sarebbe poi allontanato senza prestare soccorso alla persona coinvolta. Per questo un uomo di 40 anni, residente a Frosinone e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri di Prossedi. L’attività investigativa è stata avviata a seguito della querela presentata da un uomo di 57 anni, anch’egli residente a Frosinone, rimasto coinvolto nel sinistro. Le indagini, condotte dai militari della Stazione locale, si sono basate su accertamenti mirati e sull’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Secondo quanto ricostruito, l’episodio risale al 7 febbraio, quando il quarantenne, alla guida del proprio veicolo, avrebbe urtato lateralmente l’auto condotta dal 57enne, che procedeva nel senso opposto di marcia. Dopo l’impatto, invece di fermarsi, si sarebbe dato alla fuga senza prestare assistenza. Gli ulteriori controlli eseguiti dai Carabinieri il 20 febbraio sul veicolo in uso all’indagato hanno permesso di riscontrare danni compatibili con la dinamica dell’incidente descritta dalla vittima. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato per lesioni personali stradali e fuga con omissione di soccorso.
CRONACA
Sicurezza stradale, attivo a Cisterna il semaforo tra via Provinciale per Latina e via Enrico Toti
Sicurezza stradale al centro degli interventi nel territorio di Cisterna di Latina, dove è attivo il sistema automatico di rilevazione delle infrazioni semaforiche all’incrocio tra via Provinciale per Latina e via Enrico Toti. Un punto considerato particolarmente sensibile per la viabilità cittadina, anche per la presenza nelle vicinanze di una scuola dell’infanzia e di una scuola primaria. A chiarire le modalità di funzionamento è il comandante della Polizia Locale, Raoul De Michelis, che precisa come le sanzioni vengano elevate esclusivamente per il passaggio con semaforo rosso. Il comandante sottolinea inoltre che non incide sull’accertamento la presenza dell’attraversamento pedonale rialzato, posizionato dopo la linea di arresto: il superamento del dosso avviene infatti quando l’infrazione è già stata commessa. Dai dati raccolti emerge che la percentuale dei veicoli sanzionati è pari allo 0,34% del traffico complessivo, circa un mezzo ogni 300 in transito.
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