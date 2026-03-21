CRONACA
Incidente sulla Pontina, tir sbanda e entra in una stazione di servizio poi finisce fuori strada
Uno spaventoso incidente stradale che ha coinvolto un tir si è verificato questa mattina sulla Pontina in direzione di Roma. Il mezzo, per ragioni ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale, poco prima delle 6 ha sbandato paurosamente finendo per entrare in un’area di servizio e poi fuori strada. Nella sua traiettoria il mezzo pesante, un camion frigorifero di grandi dimensioni, ha attraversato lo spazio del distributore fortunatamente senza colpire nessuno. E’ accaduto all’altezza del km 22, poco prima dell’uscita per Torvaianica. Ferito il conducente del mezzo pesante. Il traffico è stato limitato su una sola corsia per consentire le operazioni di ripristino della sede stradale e la rimozione del tir. Presenti sul posto i mezzi dell’Anas. (la foto inviata da alcuni automobilisti alla pagina Fb 148 Pontina)
CRONACA
Auto, gioielli e orologi di lusso, sequestrati beni per oltre un milione dalla Guardia di Finanza
Confisca di beni per oltre un milione di euro nei confronti di un soggetto ritenuto socialmente pericoloso. L’operazione è stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Latina su disposizione del Tribunale di Roma. Il provvedimento, emesso dalla sezione Misure di Prevenzione, riguarda una persona con numerosi precedenti per reati legati alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto emerso dalle indagini, il patrimonio accumulato nel tempo sarebbe risultato sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati. Gli accertamenti patrimoniali, estesi anche al nucleo familiare, hanno consentito di ricostruire disponibilità per oltre un milione di euro. Tra i beni confiscati figurano auto e moto, oggetti di lusso come orologi, gioielli e vini pregiati, oltre a disponibilità finanziarie. Il patrimonio era già stato sequestrato nell’ottobre 2024 su richiesta della Procura di Latina. Con questo provvedimento si arriva ora alla confisca di primo grado. L’operazione rientra nelle attività di contrasto ai patrimoni illeciti e mira a colpire i proventi delle attività criminali, restituendo risorse alla collettività.
CRONACA
Appena inaugurato, il Ponte sulla Ninfina II, tra Latina e Cisterna, ha bisogno di lavori
LATINA – Riaperto a novembre 2025 dopo anni di chiusura, subirà un intervento, il nuovo ponte sulla Strada Provinciale Ninfina II, che collega i Comuni di Latina e Cisterna, arteria fondamentale per la mobilità locale. Lo comunica la Provincia annunciando che “sarà istituita una chiusura temporanea al traffico veicolare nella giornata di mercoledì 25 marzo 2026, a partire dalle ore 21:00 e fino al termine dei lavori, previsto nella mattinata del 26 marzo”.
Succede dopo un sopralluogo tecnico effettuato dal Settore Viabilità a fine febbraio “durante il quale – si legge in una nota – è stato rilevato un fisiologico abbassamento del piano stradale, dovuto all’assestamento dei rilevati realizzati in corrispondenza del nuovo ponte”.
“Si tratta di un intervento programmato e necessario per garantire nel tempo la piena efficienza e sicurezza dell’infrastruttura – ha dichiarato il nei Presidente della Provincia di Latina Federico Carnevale –. Abbiamo agito con tempestività per limitare i disagi e assicurare un rapido ripristino della viabilità, a tutela degli utenti della strada”.
INFORMAZIONI – Il provvedimento interesserà il tratto compreso tra il km 9+710 (incrocio con Strada Comunale Piano Rosso) e il km 11+610 (Strada della Speranza), nei territori dei Comuni di Cisterna di Latina e Latina.
Durante la chiusura saranno predisposte tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente, inclusa segnaletica stradale temporanea, dispositivi luminosi e personale addetto alla gestione del traffico.
Saranno inoltre attivati percorsi alternativi:
· per i veicoli provenienti da Borgo Santa Maria e diretti verso Cisterna di Latina, deviazione all’altezza dell’incrocio con Strada Comunale Moscarello;
· per i veicoli provenienti da Cisterna di Latina e diretti verso Borgo Santa Maria, deviazione all’altezza dell’incrocio con Strada Comunale Piano Rosso.
La Provincia di Latina invita i cittadini alla massima collaborazione e al rispetto della segnaletica, al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori e ridurre al minimo i disagi alla circolazione.
CRONACA
Rubano ferro da un capannone sulla Pontina, denunciati
LATINA – La Polizia di Stato di Latina ha denunciato in stato di libertà due cittadini italiani, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, dei reati di furto aggravato e riciclaggio. Dopo una segnalazione alla Sala Operativa per movimenti sospetti in un capannone industriale lungo la S.S. Pontina, gli agenti della Squadra Volante hanno trovato autocarro e materiale ferroso in fase di caricamento. Ulteriori accertamenti hanno consentito di appurare che il veicolo utilizzato per il trasporto era stato rubato a gennaio 2025, mentre il materiale è risultato sottoposto a procedura fallimentare.
Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali responsabilità connesse ad analoghi episodi.
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