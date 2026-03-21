OGGI IN PRIMA PAGINA
Latina, prova la tuta in un negozio di sport, poi esce senza pagare, ma il titolare lo incontra: denunciato
LATINA – La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà per furto aggravato un uomo di nazionalità algerina, di 33 anni. L’uomo, entrato in un noto negozio di articoli sportivi di Latina ed è stato notato da una commessa prendere una tuta da ginnastica di marca, quindi entrare in un camerino e uscirne con la tuta indosso lasciando poi il negozio rapidamente e senza pagare. E’ stato il titolare dell’esercizio ad avvistarlo poco dopo non lontano da lì, con indosso la tuta rubata. L’uomo ha chiamato il 112 e sul posto è intervenuta una pattuglia della Squadra Volante che ha facilmente individuato il sospettato. E’ bastato poco ad appurare che il capo di abbigliamento presentava un foro nel punto in cui normalmente è installato il dispositivo antitaccheggio, inoltre la tuta era stata indossata sopra al pigiama. Dall’identificazione è emerso che il giovane aveva precedenti per reati contro il patrimonio.
CRONACA
Incidente sulla Pontina, tir sbanda e entra in una stazione di servizio poi finisce fuori strada
Uno spaventoso incidente stradale che ha coinvolto un tir si è verificato questa mattina sulla Pontina in direzione di Roma. Il mezzo, per ragioni ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale, poco prima delle 6 ha sbandato paurosamente finendo per entrare in un’area di servizio e poi fuori strada. Nella sua traiettoria il mezzo pesante, un camion frigorifero di grandi dimensioni, ha attraversato lo spazio del distributore fortunatamente senza colpire nessuno. E’ accaduto all’altezza del km 22, poco prima dell’uscita per Torvaianica. Ferito il conducente del mezzo pesante. Il traffico è stato limitato su una sola corsia per consentire le operazioni di ripristino della sede stradale e la rimozione del tir. Presenti sul posto i mezzi dell’Anas. (la foto inviata da alcuni automobilisti alla pagina Fb 148 Pontina)
AMBIENTE
Giornate Fai di Primavera alla scoperta di Prossedi con la visita esclusiva degli interni del Palazzo Baronale
PROSSEDI – Oggi è la prima giornata di Primavera e prendono il via le Giornate del Fai. Il borgo di Prossedi sarà protagonista dell’evento dopo essere stato selezionato dalla delegazione di Latina del Fondo Ambiente Italiano. Saranno visitabili alcuni luoghi di particolare interesse storico e architettonico normalmente non accessibili al pubblico come l’interno del Palazzo Baronale che è privato. Le visite come sempre saranno guidate dagli Apprendisti Ciceroni delle scuole del territorio.
Gilda Iadicicco capo delegazione del Fai di Latina spiega il perché di questa scelta, arrivata dopo le sollecitazioni dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Angelo Pincivero che ha invitato il Fai a rivolgere le sue attenzioni sul borgo al confine tra le province di Latina e Frosinone.
“Sollecitati dall’amministrazione comunale siamo venuti a visitarla e siamo rimasti molto sorpresi della sua bellezza. Prossedi è un luogo incontaminato, ha un affaccio bellissimo, quindi paesaggisticamente molto ben collocato, ha un borgo medievale e moderno molto ben conservato, quindi aspettiamo i visitatori del FAI per conoscere questo luogo ancora non valorizzato, e il compito del FAI è proprio questo, valorizzare luoghi poco conosciuti. In questa visita – spiega Iadicicco – avremo la gioia di vedere l’interno del Palazzo Baronale che è ancora privato, e sarà aperto solo agli iscritti FAI. Ringraziamo l’amministrazione comunale di Prossedi per averci sollecitati alla conoscenza di questo territorio che ci ha colpito e ci ha sorpreso così tanto e ringraziamo i baroni che ci apriranno la loro dimora”.
CRONACA
Auto, gioielli e orologi di lusso, sequestrati beni per oltre un milione dalla Guardia di Finanza
Confisca di beni per oltre un milione di euro nei confronti di un soggetto ritenuto socialmente pericoloso. L’operazione è stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Latina su disposizione del Tribunale di Roma. Il provvedimento, emesso dalla sezione Misure di Prevenzione, riguarda una persona con numerosi precedenti per reati legati alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto emerso dalle indagini, il patrimonio accumulato nel tempo sarebbe risultato sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati. Gli accertamenti patrimoniali, estesi anche al nucleo familiare, hanno consentito di ricostruire disponibilità per oltre un milione di euro. Tra i beni confiscati figurano auto e moto, oggetti di lusso come orologi, gioielli e vini pregiati, oltre a disponibilità finanziarie. Il patrimonio era già stato sequestrato nell’ottobre 2024 su richiesta della Procura di Latina. Con questo provvedimento si arriva ora alla confisca di primo grado. L’operazione rientra nelle attività di contrasto ai patrimoni illeciti e mira a colpire i proventi delle attività criminali, restituendo risorse alla collettività.
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