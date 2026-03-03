CRONACA
Latina, auto contro scooter in via Rossetti: interviene l’ambulanza
Un incidente si è verificato questa mattina intorno alle 8 all’altezza dell’intersezione tra via Rossetti e via Carlo Don Torello. Per cause ancora in fase di accertamento un’auto e uno scooter sono entrati in collisione in un momento in cui le due strade sono molto trafficate. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 per assistere le persone rimaste ferite che comunque non hanno riportato gravi conseguenze.
CRONACA
Controlli nel sud pontino: scoperto ristorante abusivo a Gaeta
Proseguono i controlli amministrativi della Polizia di Stato nei pubblici esercizi del sud pontino. Nei giorni scorsi le verifiche si sono concentrate nei territori di Formia e Gaeta, con servizi mirati al rispetto della normativa amministrativa, fiscale e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
A Formia gli agenti del Commissariato, insieme a Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro e Polizia Locale, hanno controllato due attività commerciali. Nel primo caso non sono emerse irregolarità. Nel secondo, un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, è stata accertata l’occupazione abusiva di una porzione di suolo pubblico, con una sanzione di 5.000 euro. Contestate anche violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, tra cui la mancanza di sorveglianza sanitaria e formazione per un dipendente, con una multa di circa 3.200 euro.
A Gaeta i controlli, effettuati con il supporto della Polizia Locale e del personale S.Pre.S.A.L. della Asl, hanno riguardato un ristorante. All’interno erano presenti 28 clienti su 70 coperti disponibili. Gli accertamenti hanno portato all’individuazione di cinque lavoratori, quattro dei quali privi di contratto, visita medica e formazione sulla sicurezza. Uno è risultato cittadino extracomunitario senza permesso di soggiorno.
È emerso inoltre che l’attività, pur autorizzata in passato, risultava cessata dal 31 dicembre 2019 e priva di regolare documentazione fiscale, configurando di fatto un ristorante abusivo. L’esercizio è stato immediatamente sospeso per mancanza dei requisiti minimi di igiene e sicurezza e per assenza delle autorizzazioni previste, con sanzioni amministrative superiori a 25.000 euro. Il titolare sarà deferito all’autorità giudiziaria anche per le violazioni in materia di immigrazione.
I controlli proseguiranno nelle prossime settimane su tutto il territorio provinciale per garantire legalità e tutela di lavoratori e consumatori.
CRONACA
Abbandono di rifiuti, i dati di ABC: 224 multe nel territorio di Latina nel 2025
Nel 2025 ABC Latina ha effettuato 2.850 controlli contro l’abbandono illecito dei rifiuti e la mancata differenziazione sul territorio di Latina. Le verifiche, condotte dagli ispettori ambientali anche con l’ausilio di fototrappole, hanno portato a 224 sanzioni amministrative.
Delle multe elevate, 18 hanno riguardato società e le restanti persone fisiche. Nella maggior parte dei casi è stata applicata la sanzione da 300 euro, mentre in quattro episodi, in presenza delle condizioni previste dal regolamento, l’importo è salito a 600 euro. Il 61% dei sanzionati risulta residente nel Comune di Latina, il 39% è costituito da non residenti.
Accanto ai controlli, nel corso dell’anno sono stati organizzati oltre 300 turni dedicati ad attività di recupero e bonifica, per un totale di più di 1.600 ore di lavoro. Gli interventi hanno riguardato soprattutto la rimozione del secco non riciclabile e dei rifiuti ingombranti, con l’impiego anche di turni straordinari nelle situazioni più urgenti.
Il direttore generale Antonello Malucelli ha spiegato che le sanzioni rappresentano uno strumento necessario per contrastare comportamenti dannosi per l’ambiente, sottolineando che l’azienda continuerà ad affiancare ai controlli attività di informazione e servizi gratuiti, come i centri di raccolta comunali, per promuovere una maggiore attenzione al decoro urbano e al corretto conferimento dei rifiuti
CRONACA
Monte San Biagio, scontro sull’Appia: ferito automobilista di 33 anni
Violento scontro tra due mezzi sull’Appia, nei pressi della stazione di Monta San Biagio – Terracina Mare. Per cause ancora in fase di accertamento un’auto e un camion sono entrati in collisione e ad avere la peggio è stato l’automobilista, un uomo di 33 anni, rimasto gravemente ferito nell’impatto. Necessario l’intervento dei soccorsi con l’eliambulanza atterrata per trasportare il ferito all’ospedale San Camillo di Roma. L’uomo si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata. Sul posto oltre agli operatori sanitari del 118 anche la Polizia Locale di Monte San Biagio, impegnata nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e nella gestione della viabilità.
Più Letti
-
APPUNTAMENTI14 anni fa
EVENTI A LATINA LIDO
Il calendario
-
CRONACA5 giorni fa
Meccanico minacciato con la pistola per un lavoro fatto male: un arresto e tre denunce
-
CRONACA6 giorni fa
Tribunale senza tre presidenti di Sezione, gli Avvocati sollecitano le nomine
-
ATTUALITA'6 giorni fa
Parroci e Sindaci dei Comuni della Forania di Sezze si confrontano su esigenze e bisogni dei territori
-
CRONACA6 giorni fa
Boom di veicoli senza assicurazione a Sabaudia: 45 sequestri dall’inizio dell’anno
-
CRONACA5 giorni fa
Al volante ubriaco, senza patente, assicurazione e revisione: denunciato
-
OGGI IN PRIMA PAGINA5 giorni fa
Latina, incidente al km 78 della Pontina, feriti un uomo e due bambini
-
APPUNTAMENTI3 giorni fa
Latina, “Tutta colpa di Freud” inaugura la rassegna “Il teatro in citta’”