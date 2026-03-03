Controlli nel sud pontino: scoperto ristorante abusivo a Gaeta

Proseguono i controlli amministrativi della Polizia di Stato nei pubblici esercizi del sud pontino. Nei giorni scorsi le verifiche si sono concentrate nei territori di Formia e Gaeta, con servizi mirati al rispetto della normativa amministrativa, fiscale e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

A Formia gli agenti del Commissariato, insieme a Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro e Polizia Locale, hanno controllato due attività commerciali. Nel primo caso non sono emerse irregolarità. Nel secondo, un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, è stata accertata l’occupazione abusiva di una porzione di suolo pubblico, con una sanzione di 5.000 euro. Contestate anche violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, tra cui la mancanza di sorveglianza sanitaria e formazione per un dipendente, con una multa di circa 3.200 euro.

A Gaeta i controlli, effettuati con il supporto della Polizia Locale e del personale S.Pre.S.A.L. della Asl, hanno riguardato un ristorante. All’interno erano presenti 28 clienti su 70 coperti disponibili. Gli accertamenti hanno portato all’individuazione di cinque lavoratori, quattro dei quali privi di contratto, visita medica e formazione sulla sicurezza. Uno è risultato cittadino extracomunitario senza permesso di soggiorno.

È emerso inoltre che l’attività, pur autorizzata in passato, risultava cessata dal 31 dicembre 2019 e priva di regolare documentazione fiscale, configurando di fatto un ristorante abusivo. L’esercizio è stato immediatamente sospeso per mancanza dei requisiti minimi di igiene e sicurezza e per assenza delle autorizzazioni previste, con sanzioni amministrative superiori a 25.000 euro. Il titolare sarà deferito all’autorità giudiziaria anche per le violazioni in materia di immigrazione.

I controlli proseguiranno nelle prossime settimane su tutto il territorio provinciale per garantire legalità e tutela di lavoratori e consumatori.